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14 июля, 09:04

Путин поручил подготовить предложения по налоговым режимам для бизнеса

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по совершенствованию налоговых режимов для бизнеса. Первые предложения должны представить к октябрю.

Правительство должно работать над этим вместе с госкорпорацией «ВЭБ.РФ» и ведущими деловыми объединениями.

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В поручении говорится о разработке механизма, который позволит предпринимателям беспрепятственно переходить от одной формы организации бизнеса и налогового режима к другой.

Такой переход предлагается упростить в том числе за счёт типовых решений и цифровых платформенных технологий.

Ответственными за выполнение поручения назначены председатель правительства Михаил Мишустин и глава «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов.

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О конкретных изменениях в налоговых режимах пока не сообщается. Их должны сформулировать в рамках подготовки предложений.

Ранее Владимир Путин подписал закон, сохраняющий для малого бизнеса на упрощённой системе налогообложения порог доходов в 20 миллионов рублей, который освобождает от уплаты НДС, до 2030 года. Кроме того, президент утвердил список документов, которые позволяют подтвердить право на применение пониженной до 10% ставки НДС при обороте детских товаров.

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Марина Фещенко
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