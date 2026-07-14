Путин поручил подготовить предложения по налоговым режимам для бизнеса

Президент Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по совершенствованию налоговых режимов для бизнеса. Первые предложения должны представить к октябрю.

Правительство должно работать над этим вместе с госкорпорацией «ВЭБ.РФ» и ведущими деловыми объединениями.

В поручении говорится о разработке механизма, который позволит предпринимателям беспрепятственно переходить от одной формы организации бизнеса и налогового режима к другой.

Такой переход предлагается упростить в том числе за счёт типовых решений и цифровых платформенных технологий.

Ответственными за выполнение поручения назначены председатель правительства Михаил Мишустин и глава «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов.

О конкретных изменениях в налоговых режимах пока не сообщается. Их должны сформулировать в рамках подготовки предложений.