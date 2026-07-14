Путин поручил подготовить предложения по налоговым режимам для бизнеса
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Президент Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по совершенствованию налоговых режимов для бизнеса. Первые предложения должны представить к октябрю.
Правительство должно работать над этим вместе с госкорпорацией «ВЭБ.РФ» и ведущими деловыми объединениями.
В поручении говорится о разработке механизма, который позволит предпринимателям беспрепятственно переходить от одной формы организации бизнеса и налогового режима к другой.
Такой переход предлагается упростить в том числе за счёт типовых решений и цифровых платформенных технологий.
Ответственными за выполнение поручения назначены председатель правительства Михаил Мишустин и глава «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов.
О конкретных изменениях в налоговых режимах пока не сообщается. Их должны сформулировать в рамках подготовки предложений.
Ранее Владимир Путин подписал закон, сохраняющий для малого бизнеса на упрощённой системе налогообложения порог доходов в 20 миллионов рублей, который освобождает от уплаты НДС, до 2030 года. Кроме того, президент утвердил список документов, которые позволяют подтвердить право на применение пониженной до 10% ставки НДС при обороте детских товаров.
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