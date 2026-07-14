Россия проводит легенду: Названа дата прощания с олимпийской чемпионкой Куклевой

Прощание с олимпийской чемпионкой по биатлону Галиной Куклевой состоится в Тюмени в четверг, 16 июля. Церемония пройдёт с 11:00 до 12:00 в Институте физической культуры Тюменского государственного университета.

Проводить прославленную спортсменку в последний путь можно будет по адресу: улица Пржевальского, дом 37/1. Именно в этом вузе она после завершения карьеры работала со студентами.

Куклева скончалась в ночь на 14 июля на 54-м году жизни. Информацию подтвердили в Союзе биатлонистов России. Официальная причина смерти пока не объявлена. Главный триумф биатлонистки пришёлся на Олимпиаду 1998 года в Нагано. В спринте на 7,5 километра она завоевала золото, опередив ближайшую соперницу всего на 0,7 секунды. Там же россиянка получила серебряную медаль в эстафете.