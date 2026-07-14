«Общественное»: Свириденко отказывается от назначения послом в США

Покидающая пост главы украинского правительства Юлия Свириденко не захотела становиться послом в Соединённых Штатах. Об этом проинформировал телеканал «Общественное. Новости», сославшись на собственные источники.

О том, что кабинет министров вскоре лишится своего руководителя, Зеленский объявил в воскресенье, 12 июля. Планировалось, что Свириденко займёт кресло Ольги Стефанишиной, к которой ранее возникли вопросы у антикоррупционных ведомств.

Поначалу в украинских медиа писали, что подобного поворота чиновница не ждала, однако на встрече с главой киевского режима вроде бы согласилась. Теперь же выяснилось, что она изменила решение.

Парламентское голосование по снятию Свириденко с премьерской должности намечено на сегодня, 14 июля. Сохранит ли она какой-либо пост в исполнительной вертикали после отказа от дипломатического назначения, канал не уточняет.