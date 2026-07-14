«Общественное»: Свириденко отказывается от назначения послом в США
Юлия Свириденко. Обложка © Пресс-служба Юлии Свириденко
Покидающая пост главы украинского правительства Юлия Свириденко не захотела становиться послом в Соединённых Штатах. Об этом проинформировал телеканал «Общественное. Новости», сославшись на собственные источники.
О том, что кабинет министров вскоре лишится своего руководителя, Зеленский объявил в воскресенье, 12 июля. Планировалось, что Свириденко займёт кресло Ольги Стефанишиной, к которой ранее возникли вопросы у антикоррупционных ведомств.
Поначалу в украинских медиа писали, что подобного поворота чиновница не ждала, однако на встрече с главой киевского режима вроде бы согласилась. Теперь же выяснилось, что она изменила решение.
Парламентское голосование по снятию Свириденко с премьерской должности намечено на сегодня, 14 июля. Сохранит ли она какой-либо пост в исполнительной вертикали после отказа от дипломатического назначения, канал не уточняет.
Напомним, Владимир Зеленский намерен снять с должности премьера Юлию Свириденко, которая продержалась в кресле меньше года, объяснив перестановки потребностью в обновлении кабинета министров. Возглавить правительство киевский главарь предложил руководителю «Нафтогаза» Сергею Корецкому — тот, по информации СМИ, опешил от такого поворота, но дал согласие попробовать силы на новом месте.
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