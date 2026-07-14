Член Представительства украинского народа Александр Семченко прокомментировал кадровые перестановки в Киеве. По его словам, отставка премьер-министра Юлии Свириденко — не случайность, а часть заранее спланированного сценария.

Эксперт в эфире радио «Комсомольская правда» отметил, что Свириденко была удобной и управляемой фигурой. Её назначение в своё время объяснялось необходимостью сбросить накопившийся негатив — тогда это называли рокировкой. Сейчас ситуация повторяется. На её место прочат либо главу «Нафтогаза» Сергея Корецкого, либо бывшего премьера Дениса Шмыгаля, либо мэра Харькова Игоря Терехова.

Семченко обратил внимание, что западные СМИ ещё пару недель назад писали о грядущих изменениях и о том, что осенью Владимир Зеленский может покинуть пост. Нынешняя замена премьера и правительства, считает собеседник, — это способ утилизировать общественное недовольство в преддверии более серьёзных перемен.

Отдельно эксперт выделил грядущее назначение нового главы СБУ. Им, вероятно, станет некий Александр Поклад — фигура, которая, по его данным, ещё до начала СВО стояла за политическими убийствами. Такой выбор, подчеркнул Семченко, превращает спецслужбу в инструмент радикальных методов, передаёт kp.ru.