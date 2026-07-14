«‎Претензия к вам, девочки»: Стендапер Сергей Агафонов разозлил жертв домашнего насилия

Стендапер Сергей Агафонов оказался в центре скандала после того, как во время сольного выступления во Владивостоке пошутил о жертвах домашнего насилия. Поводом послужила резонансная история местной жительницы Ангелина, которая заявила, что её муж, боец ММА, два года избивал.

На концерте комик в течение нескольких минут иронизировал над ситуацией, уточнив у зрителей, знают ли они эту историю, и в шутку предположил, что жертвы сами виноваты, раз не уходят от агрессоров.

«Я думаю, а почему после первого раза вы вдруг не сказали всё? Претензия самая главная, и это претензия к вам, девочки, то, что вы начали всё это объяснять с точки зрения психологии», — говорил со сцены комик.

Публикация фрагментов выступления вызвала шквал критики в соцсетях. По мнению зрителей, его шутки были неуместны и жестоки по отношению к пострадавшим. В комментариях пользователи призвали его извиниться и напомнили, что домашнее насилие — это не повод для юмора. Социальные сети активно обсуждают инцидент, требуя от комика публичных извинений. Сама Ангелина, чья история «вдохновила» стендапера, подчеркнула в соцсетях, что такие насмешки необходимо жёстко пресекать.

«Получается, можно высмеивать женщин, которые не могут уйти с первого раза ввиду многих обстоятельств и чувства стыда, которых вы, Сергей, такими выступлениями в теме стендапа высмеиваете? Также принижаете целую науку-психологию, которая в том числе исследует и нарциссизм, и абьюз», — высказалась девушка.

А Агафонов после скандала заверил, что смысл его выступления был иным: по его словам, он хотел сказать, что мужчины, поднимающие руку на женщин, не заслуживают оправданий, а терпеть насилие нельзя. Он также отметил, что поддерживает принятие закона о домашнем насилии.