Гусев первым из российских губернаторов пересел на электромобиль

Губернатор Воронежской области Александр Гусев стал первым главой российского региона, сменившим машину на электромобиль. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на источник в правительстве области.

Глава региона приобрёл китайский электрокар Aito M9 за личные средства, сменив прежний Mercedes GLS 450. Причиной тому стали сложности с обслуживанием европейских железных коней после ухода ряда брендов с российского рынка. Гусев, имеющий инженерное образование, рассматривал несколько моделей и в итоге остановился на электромобиле.