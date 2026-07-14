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Регион
14 июля, 11:55

Гусев первым из российских губернаторов пересел на электромобиль

Обложка © ТАСС / Роман Демьяненко

Обложка © ТАСС / Роман Демьяненко

Губернатор Воронежской области Александр Гусев стал первым главой российского региона, сменившим машину на электромобиль. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на источник в правительстве области.

Глава региона приобрёл китайский электрокар Aito M9 за личные средства, сменив прежний Mercedes GLS 450. Причиной тому стали сложности с обслуживанием европейских железных коней после ухода ряда брендов с российского рынка. Гусев, имеющий инженерное образование, рассматривал несколько моделей и в итоге остановился на электромобиле.

Губернатор предпочитает водить автомобиль самостоятельно и не любит пересаживаться на пассажирское сиденье. Использование электромобиля главой региона может стать примером для других чиновников и популяризировать экологичный транспорт в регионе.

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Анастасия Никонорова
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