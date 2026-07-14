Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 июля, 12:57

Гребля и овации: «‎Река» фанатов встретила сборную Норвегии как викингов-победителей

Сборную Норвегии встретили дома как викингов-победителей после вылета с ЧМ

Обложка © Трансляциюя телеканала NRK TV

Обложка © Трансляциюя телеканала NRK TV

Сотни тысяч болельщиков собрались в Осло, чтобы встретить сборную Норвегии после возвращения с чемпионата мира по футболу 2026 года. На улицах столицы команду во главе с Эрлингом Холандом ждала огромная толпа. Игроков приветствовали так, словно они вернулись домой с главным трофеем турнира.

В Осло встретили сборную Норвегии. Видео © Трансляциюя телеканала NRK TV

Фото © ТАСС / AP / Amanda Pedersen Giske

Фото © ТАСС / AP / Amanda Pedersen Giske

Норвежцы завершили выступление на стадии четвертьфинала. Однако поражение не помешало фанатам устроить почти чемпионский парад. Футболисты проехали по «бурлящей реке» из фанатов и поблагодарили их за поддержку. Празднование сопровождалось громкими овациями. Одним из главных эпизодов церемонии стала стилизованная гребля в духе викингов. Так организаторы подчеркнули национальный колорит и превратили встречу в настоящее шоу.

«Оно последовало за мной»: Холанд привёз с ЧМ «пьющего» енота вместо кубка ФИФА
«Оно последовало за мной»: Холанд привёз с ЧМ «пьющего» енота вместо кубка ФИФА

Напомним, сборная Англии по футболу одержала победу над командой Норвегии со счётом 2:1 в дополнительное время и вышла в полуфинал чемпионата мира. Встреча прошла в Майами. Норвежцы же впервые в истории дошли до четвертьфинала мирового первенства. Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд после пораженияутешился с товарищами на концерте рэпера Flo Rida в Майами.

Последние новости с чемпионата мира по футболу 2026читайте в специальном разделе Life.ru

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • норвегия
  • ЧМ по футболу — 2026
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar