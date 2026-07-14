Гребля и овации: «‎Река» фанатов встретила сборную Норвегии как викингов-победителей

Сотни тысяч болельщиков собрались в Осло, чтобы встретить сборную Норвегии после возвращения с чемпионата мира по футболу 2026 года. На улицах столицы команду во главе с Эрлингом Холандом ждала огромная толпа. Игроков приветствовали так, словно они вернулись домой с главным трофеем турнира.

В Осло встретили сборную Норвегии. Видео © Трансляциюя телеканала NRK TV

Фото © ТАСС / AP / Amanda Pedersen Giske

Норвежцы завершили выступление на стадии четвертьфинала. Однако поражение не помешало фанатам устроить почти чемпионский парад. Футболисты проехали по «бурлящей реке» из фанатов и поблагодарили их за поддержку. Празднование сопровождалось громкими овациями. Одним из главных эпизодов церемонии стала стилизованная гребля в духе викингов. Так организаторы подчеркнули национальный колорит и превратили встречу в настоящее шоу.