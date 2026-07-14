Убитых «мясником Зеленского» братьев перед смертью пытали несколько дней

Братьев Мосейчуков, убийство которых организовал бывший командир 155-й механизированной бригады ВСУ Станислав Лучанов, перед расправой пытали несколько дней. Об этом прокурор Сергей Мирзоян заявил во время судебного заседания.

По версии следствия, ночью 27 июня украинские военнослужащие ворвались в дом мужчин в Киевской области. Одного из них ранили выстрелами в ногу, после чего обоим связали руки и ноги, завязали глаза и вывезли в часть под Полтавой.

Прокуратура утверждает, что похищенных удерживали до 1 июля. Организатором незаконного задержания и последующей расправы следствие считает бывшего командира 155-й бригады ВСУ Станислава Лучанова.

Ранее Лучанов отказался признавать вину по делу о похищении и убийстве двух жителей Киевской области. В суде экс-комбриг заявил, что никогда не видел братьев, тела которых позднее обнаружили на территории воинской части. По версии следствия, после бытового конфликта в селе Калиновка Лучанов приказал подчинённым похитить мужчин, затем их вывезли и убили. Киевский суд отправил подозреваемого под арест на 60 дней без права внесения залога, на время расследования он будет находиться в столичном СИЗО.