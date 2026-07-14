Финляндия не представила послу доказательств причастности России к кибератакам

Финские власти не представили доказательств причастности России к вредоносной деятельности в киберпространстве. Об этом сообщило посольство РФ в Хельсинки после беседы российского посла Павла Кузнецова в МИД Финляндии. Дипломата пригласили во внешнеполитическое ведомство во вторник, на встрече финская сторона повторила голословные обвинения в адрес «русских хакеров».

«Никаких конкретных фактов, подтверждающих данные инсинуации, однако, приведено не было», — заявили в российском диппредставительстве.

По данным посольства, представители Хельсинки также не смогли внятно ответить на вопросы Кузнецова. Москва расценивает подобные заявления как бездоказательные.