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14 июля, 14:51

Финляндия не представила послу доказательств причастности России к кибератакам

Обложка © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Обложка © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Финские власти не представили доказательств причастности России к вредоносной деятельности в киберпространстве. Об этом сообщило посольство РФ в Хельсинки после беседы российского посла Павла Кузнецова в МИД Финляндии. Дипломата пригласили во внешнеполитическое ведомство во вторник, на встрече финская сторона повторила голословные обвинения в адрес «русских хакеров».

«Никаких конкретных фактов, подтверждающих данные инсинуации, однако, приведено не было», — заявили в российском диппредставительстве.

По данным посольства, представители Хельсинки также не смогли внятно ответить на вопросы Кузнецова. Москва расценивает подобные заявления как бездоказательные.

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А накануне посла Сергея Нечаева вызвали в МИД ФРГ в Берлине, где обвинили Россию в кибератаках на Германию и её партнёров по Европейскому союзу. Параллельно с этим немецкого посла в РФ Александера Ламбсдорфа вызвали в МИД России в Москве.

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Александра Мышляева
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