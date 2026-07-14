Финляндия не представила послу доказательств причастности России к кибератакам
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Финские власти не представили доказательств причастности России к вредоносной деятельности в киберпространстве. Об этом сообщило посольство РФ в Хельсинки после беседы российского посла Павла Кузнецова в МИД Финляндии. Дипломата пригласили во внешнеполитическое ведомство во вторник, на встрече финская сторона повторила голословные обвинения в адрес «русских хакеров».
«Никаких конкретных фактов, подтверждающих данные инсинуации, однако, приведено не было», — заявили в российском диппредставительстве.
По данным посольства, представители Хельсинки также не смогли внятно ответить на вопросы Кузнецова. Москва расценивает подобные заявления как бездоказательные.
А накануне посла Сергея Нечаева вызвали в МИД ФРГ в Берлине, где обвинили Россию в кибератаках на Германию и её партнёров по Европейскому союзу. Параллельно с этим немецкого посла в РФ Александера Ламбсдорфа вызвали в МИД России в Москве.
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