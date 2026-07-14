Поджог на железной дороге парализовал движение поездов на севере Германии

На севере Германии неизвестные подожгли распределительный щит на железнодорожной линии между Гамбургом и Куксхафеном, что полностью парализовало движение составов. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на полицию.

Инцидент произошёл в ночь на вторник в Ной-Вульмсторфе (Нижняя Саксония). Около 01:15 (02:15 мск) очевидец заметил возгорание недалеко от технического здания у переезда. К приезду спасателей пламя почти погасло, однако в 50 метрах горел распределительный щит. Огонь повредил сигнальные кабели, из-за чего движение пришлось экстренно остановить.

По словам представителя полиции, характер следов указывает на умышленный поджог. Личности злоумышленников пока не установлены, правоохранители ведут поиск свидетелей. Представитель Deutsche Bahn сообщила, что участок между станциями Гамбург-Нойграбен, Букстехуде и Штаде полностью перекрыт. Отменено более 200 поездов, вместо них запустили автобусы, а 19 грузовых составов пришлось экстренно остановить.