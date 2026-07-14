США уже несколько часов наносят удары по Ирану

Вооружённые силы США возобновили атаки на иранские объекты. Телеканал ABC News передаёт эти сведения со ссылкой на представителя американской администрации. Имя источника не раскрывается.

По словам источника, удары длятся уже несколько часов. Подробности о конкретных целях и масштабах применения силы пока остаются неизвестными. Эти события развиваются на фоне важного заявления президента США Дональда Трампа. Он объявил об открытии Ормузского пролива для все судов, кроме иранских — они попадают под строгий запрет.

Ранее Трамп анонсировал возвращение морской блокады Ирана. Он уточнил, что ограничения затронут корабли Тегерана и его торговых партнёров. Все остальные государства имеют право свободно перемещаться по этой стратегической акватории.