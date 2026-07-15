Россиянки всё чаще отказываются от сложного ухода: Life.ru узнал, что осталось в бьюти-рутине

Солнцезащитные средства постепенно становятся частью ежедневной бьюти-рутины россиянок, однако регулярно используют SPF лишь 39% женщин. Об этом свидетельствуют результаты исследования ювелирного бренда SOKOLOV, с которыми ознакомился Life.ru.

Большинство россиянок сегодня выбирают быстрый и практичный уход без сложных многоступенчатых ритуалов. Согласно исследованию, у 57% женщин ежедневная бьюти-рутина занимает от 10 до 20 минут, ещё 15% тратят на неё менее 10 минут. При этом только 12% признались, что без труда находят на уход время, тогда как 74% иногда приходится специально планировать его в своём графике.

Самыми распространёнными бьюти-привычками остаются использование крема для лица — его применяют 96% опрошенных, очищение кожи — 94% и макияж — 87%. Уход за руками входит в регулярную рутину у 82% женщин, снятие макияжа — у 72%, а сыворотками пользуются 36%.

При этом солнцезащитные средства постепенно укрепляют свои позиции. Для 20% участниц исследования SPF уже стал обязательной частью ухода, которую они используют независимо от обстоятельств.

Результаты исследования также показывают, что подход к уходу становится всё более гибким. Так, 78% россиянок готовы сократить или вовсе пропустить привычные процедуры, если плохо себя чувствуют, а 72% — в периоды высокой нагрузки. Даже во время отпуска 60% женщин упрощают свою бьюти-рутину.

Если времени не хватает, чаще всего россиянки отказываются от многоступенчатого ухода за кожей (39%), сокращают макияж (21%) или уход за телом (18%).

При этом регулярные бьюти-процедуры остаются востребованными. Маникюр делают 78% женщин, уход за волосами в салоне — 74%, оформление бровей и ресниц — 71%, а педикюр — 56%.

Интересно, что большинство не планирует визиты заранее. Почти треть женщин (32%) записываются на процедуры в последний момент, ещё 30% — когда становится заметно, что «уже пора», и только 28% делают это заранее.

За последние полгода россиянки чаще всего переносили косметологические процедуры для лица (54%), массаж (50%) и уход за телом (44%).

Что касается расходов, 41% женщин тратят на уход и бьюти-процедуры от 3 до 5 тысяч рублей в месяц, ещё 33% — от 5 до 7 тысяч рублей. Лишь 15% ежемесячно расходуют на эти цели от 7 до 10 тысяч рублей.

Ранее Life.ru писал, что даже использование SPF не всегда гарантирует полноценную защиту кожи. Врач-косметолог рассказала, что эффективность солнцезащитного крема снижают распространённые ошибки — слишком маленькое количество средства, нанесение непосредственно перед выходом на улицу и отсутствие повторного обновления защиты.