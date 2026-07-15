BadComedian назвал два советских фильма, которые нужно посмотреть зумерам
BadComedian посоветовал посмотреть зумерам советский фильм «Кин-дза-дза!»
Обложка © Кадр из фильма «Кин-дза-дза!» режиссер
Георгий Данелия, сценаристы Георгий Данелия, Реваз Габриадзе
В том, какие современные фильмы стоит посмотеть миллениалам, мы разобраились. Теперь Life.ru спросил у кинокритика, блогера BadComedian (Евгений Баженов), какие же советские ленты посмотреть зумерам.
BadComedian выбрал две ленты, которые являются признанной советской классикой — «Кин-дза-дза!» и «Мимино».
«Кин-дза-дза!», по словам Баженова, зайдёт молодому зрителю за довольно интересный и необычный взгляд. Это нестандартное кино с замечательными актёрами Евгением Леоновым, Юрием Яковлевым, Станиславом Любшиным. Возможно, зумеры по-новому посмотрят на многие вещи.
«Мимино» — искренняя, добрая трепетная комедия, безусловно, заслуживающая внимания. Баженов отмечает потрясающую атмосферу этой ленты.
И таких фильмов — как, впрочем, и американского кино 70–80-х годов — сегодня уже не повторить. Это уникальный момент во времени, который запечатлён в кинематографе, и познать его можно только через само кино.
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