Илья Трабер отрицает обвинения в организации заказного убийства

Бизнесмен Илья Трабер, оказавшийся в центре уголовного разбирательства, выступил с заявлением о своей непричастности к преступлению. Его интересы представляет адвокат Игорь Сочиянц, который подтвердил позицию доверителя в беседе с прессой.

«Нет, вину Трабер не признаёт», — сообщил защитник.

Ранее стало известно, что Мосгорсуд оставил предпринимателя из Санкт-Петербурга под стражей. Изменение меры пресечения на более мягкую не состоялось, несмотря на позицию стороны защиты.

Следствие инкриминирует коммерсанту организацию убийства, совершенного группой лиц из корыстных побуждений. Также фигуранту вменяют незаконный оборот оружия в составе организованной преступной группы.

Напомним, 17 июня, суд арестовал Илью Трабера. В его офисах в Петербурге прошли обыски. Вместе с ним арестован бывший боксер Алисултан Надирбегов — следствие считает его исполнителем убийства. По версии СК, Надирбегов стрелял в Петрова из снайперской винтовки.

Александра Петрова убили 24 октября 2020 года в его загородном доме в посёлке Великое под Выборгом. В него выстрелили из снайперской винтовки, он скончался на месте. Петров был совладельцем судостроительного завода и топливной компании в Выборге, а также имел доли в десятках других компаний. Он был отцом Виталия Петрова — первого российского пилота «Формулы-1».