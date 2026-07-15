Песков: Путин получает доклады о паводках в регионах России

Президент России Владимир Путин получает информацию о паводковой ситуации в регионах страны, включая Урал. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что президенту регулярно направляют сводки о различных происшествиях во всех субъектах России.

По словам Пескова, сейчас необходимые меры принимают региональные власти и подразделения МЧС.

Он добавил, что дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от погодных условий, после чего при необходимости будут уточняться принимаемые меры.

Ранее в Ирбитском районе Свердловской области ввели режим ЧС из-за мощных паводков: затоплены сотни участков и домов, нарушено сообщение с населёнными пунктами, эвакуированы десятки человек. Дорожные службы зафиксировали рекордные 96 подтоплений на трассах, включая главную артерию, ситуацию назвали беспрецедентной.

Проливные дожди вызвали масштабный паводок, затронувший 20 муниципалитетов: затоплены 192 дома, 1,2 тыс. участков, разрушен мост, в пунктах размещения находятся 90 человек, прогноз погоды остаётся неблагоприятным. Власти ввели локальные режимы ЧС, восстановительные работы продолжаются.