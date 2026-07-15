Ставший жертвой медведя-людоеда магаданец уехал в заброшенный дом из-за ссоры с женой

Следственный комитет начал проверку по факту гибели 62-летнего мужчины в посёлке Ола Магаданской области. В его дом на окраине населённого пункта пробрался медведь и нанёс смертельные травмы.

СК проверяет обстоятельства гибели мужчины, которого растерзал медведь-людоед в Магаданской области. Фото © VK /СУ СК России по Магаданской области

Прибывшие на место происшествия следователи и криминалисты регионального управления СК обнаружили тело погибшего. Характер рваных ран указывает на то, что смерть наступила именно в результате атаки крупного дикого зверя.

СК проверяет обстоятельства гибели мужчины, которого растерзал медведь-людоед в Магаданской области. Фото © VK /СУ СК России по Магаданской области

«По инициативе следователя перед министерством природных ресурсов и экологии Магаданской области инициирован вопрос об отлове и обезвреживании дикого животного. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление картины произошедшего», — говорится в сообщении.

По информации телеграм-канала «База», погибший после ссоры с женой уехал в заброшенный дом, находившийся на окраине посёлка. Пять дней назад он перестал выходить с родными на связь.

Ранее в посёлке Янино Всеволожского района медведь напал на мужчину, ехавшего на велосипеде. Зверь внезапно выскочил на проезжую часть в районе КАД и успел нанести удар лапой по движущемуся велосипедисту. По словам супруги пострадавшего, всё произошло молниеносно, однако мужчина не растерялся и сумел оперативно покинуть опасное место. Позже ему обработали нанесённую рану и ввели вакцину от бешенства.