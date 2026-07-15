Жизнь — лучший сценарист: бывшие супруги внезапно стали братом и сестрой

Развод не помог жителям Иркутской области окончательно разорвать семейные связи. После расставания их родители поженились, и бывшие супруги оказались сводными братом и сестрой.

Елена и Александр решили разойтись из-за постоянных разлук. Мужчина работал дальнобойщиком и подолгу находился в рейсах, а женщина оставалась дома с детьми.

Супруги оформили развод без громкого конфликта и продолжили жить каждый своей жизнью. Однако вскоре отношения начались уже между представителями старшего поколения.

Как сообщает «База», после смерти мужа мать Елены стала встречаться с отцом Александра, который к тому времени также остался один. Роман бывших свёкра и тёщи закончился свадьбой.

Теперь Александр и Елена, прежде состоявшие в браке, формально стали членами одной семьи уже в новом качестве. Как они сами отнеслись к неожиданному повороту, не уточняется.

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