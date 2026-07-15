Губернаторы, разделённые министерства и загадка вокруг Фёдорова: В Раде раскрыли состав нового кабмина Украины

Значительная часть министров нового состава украинского правительства останется на своих постах, при этом ряд ведомств планируют разделить, а часть кресел займут губернаторы. Об этом в соцсетях сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По его данным, новым министром по делам ветеранов и внутренних переселенцев может стать глава Николаевской области Виталий Ким. Пост вице-премьера по евроинтеграции, который сейчас занимает Тарас Качка, отдадут постоянному представителю Украины при ЕС Всеволоду Ченцову.

Министерство ресурсов, как утверждает депутат, разобьют на две структуры. Одну — министерство экономики и экологии — возглавит Александр Кравченко, вторую, министерство аграрной политики, — Тарас Высоцкий.

Из кабмина уйдёт Алексей Кулеба. Министерство восстановления также разделят: минрегион перейдёт к Виталию Безгину, а мининфраструктуры получит либо харьковский губернатор Олег Синегубов, либо глава Киевской областной госадминистрации Николай Калашник.

Кроме того, минюст, по словам Железняка, отойдёт Денису Маслову, а минцифры — Оксане Ферчук. Судьба нынешнего министра обороны Михаила Фёдорова пока остаётся неясной. Интригу вокруг его личности обещали раскрыть после 18:00 по местному времени.

Ранее в Верховной раде допускали, что Юлия Свириденко после ухода с поста премьера может стать главой Офиса президента, а занимающий этот пост сейчас Кирилл Буданов* — возглавить минобороны. Правда, для этого есть препятствие: руководителем ведомства по закону может быть только гражданский, а Буданов* находится на военной службе.

Напомним, накануне Верховная рада приняла отставку премьер-министра Свириденко, что в соответствии с законодательством автоматически повлекло за собой увольнение всего состава кабинета министров. Данное решение, инициированноеВладимиром Зеленским, было обусловлено планами масштабной перестановки в правительстве, произошедшей на фоне коррупционного скандала и связанной с необходимостью кадровых изменений в преддверии сложного осенне-зимнего периода. Члены правительства, которые продолжат исполнять обязанности до формирования нового состава, узнали о своей отставке из публикации Зеленского в соцсетях.

40-летняя Юлия Свириденко возглавила правительство почти год назад — 17 июля 2025 года, сменив на посту премьера Дениса Шмыгаля.

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