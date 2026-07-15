Над Киевом густой дым: «Страна» сообщила о пожаре на складах
Крупный пожар вспыхнул на складах в Киеве
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В одном из районов Киева вспыхнул крупный пожар. Над городом поднялся густой столб дыма, сообщает украинское издание «Страна».
По предварительным данным, огонь охватил складские помещения. Что именно находится внутри зданий и могло загореться, пока не уточняется.
На опубликованных кадрах видно открытое пламя и сильное задымление. Информации о пострадавших к этому моменту не поступало.
Причина возгорания также остаётся неизвестной. Официальные службы Киева подробностей происшествия пока не приводили.
Ранее склады в украинской столице уже повреждались после ночных взрывов. Тогда в нескольких районах города возникли пожары, сопровождавшиеся сильным задымлением. Кроме того, в Чернобыльской зоне отчуждения вновь возник пожар — всего через четыре дня после того, как спасатели справились с предыдущим крупным очагом.
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