Грибы, студентка и 5 проектов: сколько стоит «любовь» актёра Епифанцева к Родине Оглавление Как Епифанцев наговорил на статью, но вовремя замолчал Мухоморы, запрет и тихая истерика Грибная фея и её строгие баны Пхукет, Москва и юная Юлия Актёр Владимир Епифанцев перестал обзывать Россию, потому что теперь активно зарабатывает на съёмках в российском кино. Life.ru выяснил, что для души он спелся с грибной феей, занялся биохакингом, нашёл студентку из Тимирязевки и ведёт духовные практики. 19 июля, 21:45 Епифанцев и мухоморы: как запрет Госдумы превратил актёра в гуру. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Сергей Фадеичев, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

Как Епифанцев наговорил на статью, но вовремя замолчал

Владимир Епифанцев из тех звёзд, которые наговорили всякого про Россию. Казалось, он перешёл грань, когда назвал нашу страну «фашистским военным государством» и заявил «Я не патриот, я не россиянин, я просто живу». Стоял вопрос даже о возбуждении уголовного дела.

Но нет, актёр вовремя замолчал, приспособился и спокойно себе зарабатывает. С ним запланированы пять высокобюджетных проектов: в том числе «Два холма. Начало», «Жуки» новая жизнь» и комедийный сериал об СВО «Обратная сторона медали», где он сыграет российского командира с позывным Батя.

— Мне эта роль близка, и в ней я почувствовал себя комфортно. Приятно играть командира, в котором сочетаются две вещи — когда нужно людей сорганизовать, отдавать приказы и при этом оставаться для них родным человеком. Это важное качество, особенно на войне, — серьёзничает Епифанцев.

Владимир Епифанцев — куда пропал, где снимался, скандалы. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

За последние четыре года с ним вышла дюжина фильмов, включая сериал «Альфа», где он исполнил роль полковника легендарного спецподразделения. Оценка у этого произведения 6,1 из 10 — не провал. Однако настоящие ветераны спецназа буквально морщились: мол, «плоско и ненатурально».

Мухоморы, запрет и тихая истерика

На самом деле, несмотря на скандальность, артист всегда вроде как придерживался рамок. Но тогда он сорвался. Госдума запретила сбор, приобретение, хранение, пересылку и продажу грибов, содержащих псилоцибин и псилоцин. Для Епифанцева, который практикует поедание, это был удар.

Сейчас актёр снова словно в дзене и зазывает своих подписчиков на некие «практики».

— Путь зрелости — это ваш путь, он с вами всегда. Никуда от вас не денется, никуда от вас не скроется, и вы от него не скроетесь и не спрячетесь. С пути не свернуть, поэтому путь зрелости — это вот сама инициирующая жизнь. Что она инициирует, это уже вы сами осознавайте, замечайте, — вещает на кружке из спортзала с видом гуру, разминаясь на беговой дорожке, Епифанцев.

Ниже подпись: «Все практики на канале».

В чате актёра спрашивают, что делать, если девушка показала переписку с другим, или как извиниться перед мамой. Первого Епифанцев назвал «ребёнком, который гадит», второго — «соплёй».

Там же реклама магазина грибов. Актёр не просто рекламирует, он лицо бренда.

Актёр Владимир Епифанцев с женой Юлией Семёновой. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Грибная фея и её строгие баны

Ещё один партнёр Владимира Епифанцева, где он даёт скидку, — это некая «грибная аптека».

Этот феномен называют по-разному: «фунготерапия», «микродозинг», «философия мухоморов». Насколько это законно, до конца не понятно. Например, Михаил Вишневский — это известная личность в научном мире, видный миколог. Но коллеги его не жалуют.

— Вишневский занимается торговлей грибами, изданием популярных книг, проведением экскурсий. Вся его деятельность направлена на раскручивание таких вещей. К тому же тут уже грань с Уголовным кодексом, — считает ведущий инженер кафедры микологии МГУ Максим Дьяков. По его мнению, мухоморы могут быть опасны, польза от них научно не доказана, в некоторых содержатся наркотические вещества, вызывающие привыкание.

В то же время у Вишневского есть и поклонники, которые считают его ни много ни мало «евангелистом биохакинга».

В чате в канале Епифанцева установлены жёсткие правила. «Не нужно ничего писать, кроме вопросов, общаться между собой, отпускать бестолковые реплики, отвечать на вопросы адресованные не вам, пытаться шутить, кривляться и всячески демонстрировать себя. Нарушение правил — бан».

За администрирование чата Епифанцева отвечает «Фея». Себя она называет ученицей Вишневского и человеком, который поборол зависимость (судя по её репликам, с помощью грибов).

Life.ru выяснил, что за ником «Фея» может скрываться 41-летняя Ксения Горбунова. Похоже, она живёт в Германии или у неё есть сим-карта немецкого оператора. Пару лет назад она созывала людей на лекции Вишневского в Германии.

Непонятно, сколько на всём этом зарабатывает Епифанцев. Складывается ощущение, что он это делает для души, а не ради денег.

Пхукет, Москва и юная Юлия

Фото © VK / Юлия Семёнова

Владимир Епифанцев как-то хвастался, что сожительствует сразу с тремя женщинами. По его же словам, первая жена развелась с ним из-за того, что он был деспотом. Вторая жена родила ему двух сыновей, но вскоре ушла из-за его несдержанности и постоянных истерик, сейчас Владимир Епифанцев встречается с девушкой, которая моложе его на 24 года. Судя по её соцсетям, пара живёт то в тайском Пхукете, то в Москве.

Life.ru выяснил, кто пассия Епифанцева, — Юлия Семёнова из Переяславля-Залесского. Пара познакомилась не позднее 2015 года. Юлии тогда было 19 лет, она жила в общежитии и училась в столичной Тимирязевской сельхозакадемии. Забавно, что там же учился видный миколог Вишневский.

Подробно о жизни и биографии Владимира Епифанцева можно прочитать здесь.

Авторы Пётр Егоров