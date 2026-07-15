Где на самом деле жил Одиссей? Учёные нашли родину легендарного царя из поэмы Гомера

Группа британских исследователей заявила, что разгадала одну из главных загадок «Одиссеи» Гомера. По их версии, родина Одиссея — Итака — никогда не была отдельным островом, а представляла собой западную часть более крупного острова Кефалония. Выводы основаны на повторном анализе древнегреческого текста поэмы и результатах более чем 20-летних геологических исследований. Об этом пишет New York Times.

Учёные обратили внимание, что Гомер ни разу прямо не называет Итаку островом. Вместо этого в тексте используются слова «земля», «родина» или «область», что, по мнению авторов работы, указывает на часть более крупной территории. Они также пересмотрели один из ключевых эпизодов поэмы, где корабль Одиссея прибывает к бухте Форкиса. Исследователи утверждают, что в оригинале речь идёт не об «острове Итака», а о «земле Итаки», расположенной на острове.

Ранее существовала популярная гипотеза, согласно которой полуостров Палики на Кефалонии в бронзовом веке был отдельным островом, а затем соединился с сушей из-за землетрясений и оползней. Однако новые геологические данные показали, что Палики оставался полуостровом и около 1200 года до нашей эры. Это заставило учёных заново обратиться к тексту Гомера.

Авторы считают, что описание Итаки в «Одиссее» — низменной земли, обращённой на запад, — гораздо лучше соответствует Палики, чем современному острову Итака, который расположен восточнее и отличается гористым рельефом. По их мнению, это объяснение одновременно согласуется с поэмой, геологическими данными и свидетельствами древнегреческого географа Страбона.

Археологи продолжают находить новые свидетельства, которые помогают по-новому взглянуть на жизнь древних цивилизаций. Ранее Life.ru писал о находке папируса с фрагментом «Илиады» Гомера внутри египетской мумии: открытие стало редким примером связи античной литературы и археологических раскопок.