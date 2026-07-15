Суд в Париже отклонил ходатайство об освобождении основательницы SOS Donbass

Парижский суд вновь отказался выпустить из тюрьмы основательницу SOS Donbass Анну Новикову. Об этом ТАСС проинформировал её адвокат Филипп де Вель.

Защитник сообщил, что прошение об изменении меры пресечения было подано ещё 7 июля, однако его отвергли. Он с сожалением отметил, что для его подзащитной близится восьмой месяц предварительного заключения. При этом адвокат напомнил о праве требовать пересмотра ареста каждые десять дней и пообещал приложить максимум усилий для вызволения Новиковой.

Де Вель также спрогнозировал, что новый допрос может пройти в начале осени. Расследование дела продолжается. Защитник посетовал на сильную затянутость судебных разбирательств и добавил, что предварительное следствие по подобным обвинениям способно длиться более двух лет. По его оценке, разбирательство займёт ещё пару лет, и всё это время защита будет добиваться освобождения женщины из-под стражи.