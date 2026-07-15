Суд в Париже отклонил ходатайство об освобождении основательницы SOS Donbass
Анна Новикова. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anna.bernet.9
Парижский суд вновь отказался выпустить из тюрьмы основательницу SOS Donbass Анну Новикову. Об этом ТАСС проинформировал её адвокат Филипп де Вель.
Защитник сообщил, что прошение об изменении меры пресечения было подано ещё 7 июля, однако его отвергли. Он с сожалением отметил, что для его подзащитной близится восьмой месяц предварительного заключения. При этом адвокат напомнил о праве требовать пересмотра ареста каждые десять дней и пообещал приложить максимум усилий для вызволения Новиковой.
Де Вель также спрогнозировал, что новый допрос может пройти в начале осени. Расследование дела продолжается. Защитник посетовал на сильную затянутость судебных разбирательств и добавил, что предварительное следствие по подобным обвинениям способно длиться более двух лет. По его оценке, разбирательство займёт ещё пару лет, и всё это время защита будет добиваться освобождения женщины из-под стражи.
В ноябре 2025 года французские спецслужбы задержали активистов гуманитарной ассоциации SOS Donbass, в том числе россиянку Анну Новикову. Им вменили шпионаж в пользу Москвы, который якобы вёлся под видом помощи жителям Донбасса. Сами фигуранты отказались признавать вину и назвали преследование политически мотивированным. Ситуация осложняется наличием у Новиковой французского паспорта. По информации российских дипломатов, именно двойное гражданство мешает РФ полноценно вмешиваться в процесс и запрашивать данные по делу, на что Париж, судя по всему, умышленно не предоставил Москве никаких разъяснений о причинах ареста. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала, чтобы Новикову немедленно освободили. Она заявила, что единственная вина активистки заключается только в мнении, которое не совпадает с версией Парижа.
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