Испанская школьница хотела бы спросить Путина о будущем отношений РФ и Европы

Испанская школьница Люсия из города Овьедо, написавшая письмо президенту России Владимиру Путину, рассказала, о чём хотела бы поговорить с российским лидером при личной встрече. Об этом пишет РИА «Новости».

«Я хотела бы спросить его о личном опыте и международных отношениях, например, какими бы он хотел видеть отношения между Россией и Европой через пять лет», — сказала школьница.

Люсия призналась, что возможность поговорить с Путиным лично стала бы для неё важным событием. При этом она уточнила, что российский президент пока не предлагал ей провести такую встречу. Её внимание привлекли взгляды, которые глава государства выражает в своих выступлениях. Она отдельно упомянула темы семьи, традиций и веры.

Также девочка рассказала о визите в посольство России в Мадриде. Там она встретилась с российским послом и обсудила вопросы, связанные с культурой, образованием и жизнью в России. В обращении к россиянам школьница отметила, что в Испании есть люди, которые с уважением относятся к гражданам РФ.

Напомним, Люсия, которая в прошлом году написала письмо президенту России, получила ответ. На этот раз – в виде портрета Владимира Путина с его автографом. Поводом для встречи стало письмо, которое девочка написала в июле 2025 года. Она попросила передать его президенту России. В посольстве не оставили обращение без внимания и направили по назначению. Ранее школьница заявила, что хотела бы стать гражданкой РФ, сохранив при этом испанский паспорт.