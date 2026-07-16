Пожар в Киеве произошёл после атаки ВС РФ на ключевых промышленных предприятиях

В Киеве после ночной атаки Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ) зафиксировали крупный пожар в районе промышленной зоны Дарницкого района. Возгорание произошло в районе предприятий, среди которых могли находиться завод железобетонных конструкций и машиностроительное производство, сообщает Telegram-канал SHOT.

Кадры с места и данные спутникового мониторинга NASA указывают на сильное задымление в районе промзоны. Удар по Киеву наносился беспилотниками «Герань» и баллистическими ракетами. В районе поражения расположен Дарницкий завод ЖБК — одно из крупных украинских предприятий по выпуску железобетонных конструкций, включая элементы, применяемые при строительстве фортификационных объектов.

По предварительным данным, в районе Дарницкой промзоны также расположены военный комиссариат, автозаправочная станция, складские комплексы и производственные площадки. Также неподалёку находится машиностроительный завод. Кроме того, ночью пожар возник в складском помещении в Святошинском районе столицы.