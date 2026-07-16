Не доплыл: Поражён сухогруз, перевозивший военные грузы для ВСУ в порт Черноморск
Минобороны: Уничтожен катер ССО ВСУ в районе острова Змеиный
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В акватории Чёрного моря силами Вооружённых сил Российской Федерации была проведена успешная операция по пресечению логистики противника. В ходе мероприятий были поражены две приоритетные цели.
Первым объектом поражения стал сухогруз, находившийся на переходе морем в направлении порта Черноморск. Согласно данным Министерства обороны РФ, судно осуществляло доставку грузов военного назначения для нужд Вооружённых сил Украины (ВСУ). В результате огневого воздействия логистическая цепочка была нарушена.
Вторым эпизодом операции стало уничтожение быстроходного катера ССО ВСУ. Объект был обнаружен и нейтрализован в районе острова Змеиный.
Детализация методов поражения, а также оценка степени ущерба, нанесённого противнику, в настоящий момент уточняются профильными ведомствами.
Также минувшей ночью российские войска провели масштабную операцию, используя высокоточное оружие большой дальности воздушного и наземного базирования, а также ударные беспилотники. Целями стали ключевые элементы военной инфраструктуры противника. В Киеве под огнём оказались предприятия оборонной промышленности. Указанные объекты задействовались для выпуска и хранения беспилотных аппаратов средней и большой дальности.
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