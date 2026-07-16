Переименование Украины в Русь может привести к путанице как за рубежом, так и внутри самой страны. Такое мнение высказал политолог, директор Центра геополитических исследований ИИР Дмитрий Родионов в колонке для Life.ru.

Он обратил внимание, что в западных языках понятия, связанные с Русью, Россией и русскими, часто передаются однокоренными словами. Поэтому европейская аудитория вряд ли станет разбираться в различиях между украинским «руський» и обозначением России.

По мнению Родионова, новое название также вступило бы в противоречие с политикой Киева, который последние годы последовательно дистанцируется от русского языка, культуры и общей исторической идентичности.

Политолог назвал спор о единоличном праве на наследие Древней Руси некорректным. Он отметил, что средневековое государство невозможно напрямую соотносить с современными границами, а его историческое и культурное наследие связано с Россией, Украиной и Белоруссией.

Поводом для колонки стало заявление бывшего главы МИД Украины Бориса Тарасюка. Он предложил в случае смены названия страны выбрать вариант «Русь» и заявил, что Россия якобы присвоила это историческое имя при Петре I.

Тарасюк связал возможное переименование с перспективой вступления Украины в Евросоюз, приведя в пример Северную Македонию. Родионов напомнил, что Брюссель не требовал от Киева менять название, а сама идея пока не получила официального продолжения.

По оценке автора колонки, подобная инициатива останется маргинальной, поскольку может вызвать слишком много исторических, языковых и политических противоречий. Украинские власти предложение Тарасюка не комментировали.

Как сообщалось ранее, экс-глава украинского МИД Борис Тарасюк выступил с инициативой о ребрендинге страны. По его убеждению, исторически оправданным и наиболее логичным названием для государства могла бы стать Русь. Дипломат подчеркнул, что этот топоним, на его взгляд, является исконным для земель, на которых формировалась идентичность предков современных украинцев.