«Это вам не футбол»: Минобороны раскрыло тактику российских атак по целям ВСУ
МО РФ: Удары по заводам в Киеве и портам Одессы наносятся регулярно
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5
Министерство обороны России прокомментировало недавнюю серию ночных атак по промышленным объектам в Киеве и портовой инфраструктуре Одесской области. В официальном канале ведомства подчеркнули, что подобные действия являются частью стратегии по планомерному поражению ключевых военных целей.
В ответ на обсуждения текущей кампании представители ведомства заявили: «Это вам не футбол. Армия России наносит удары без перерыва». Данная публикация стала реакцией на дискуссии о групповых налётах на оборонные предприятия противника.
Регулярность обстрелов, по версии министерства, обусловлена необходимостью вывода из строя логистических узлов и производственных мощностей, задействованных в обеспечении украинских вооруженных формирований. Под прицелом оказываются площадки, используемые для хранения западного вооружения и ремонта техники.
Подобная тактика свидетельствует о переходе к стратегии непрерывного давления на критическую инфраструктуру по всей территории страны. Ожидается, что интенсивность операций сохранится на высоком уровне в ближайшее время.
Командование продолжает придерживаться курса на полное истощение технического и ресурсного потенциала оппонента. Контроль над ситуацией на данных направлениях остается одной из приоритетных задач для группировок ВС РФ.
Также минувшей ночью российские войска провели масштабную операцию, используя высокоточное оружие большой дальности воздушного и наземного базирования, а также ударные беспилотники. Целями стали ключевые элементы военной инфраструктуры противника. В Киеве под огнём оказались предприятия оборонной промышленности. Указанные объекты задействовались для выпуска и хранения беспилотных аппаратов средней и большой дальности.
Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.