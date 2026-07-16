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16 июля, 10:18

«Это вам не футбол»: Минобороны раскрыло тактику российских атак по целям ВСУ

МО РФ: Удары по заводам в Киеве и портам Одессы наносятся регулярно

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Министерство обороны России прокомментировало недавнюю серию ночных атак по промышленным объектам в Киеве и портовой инфраструктуре Одесской области. В официальном канале ведомства подчеркнули, что подобные действия являются частью стратегии по планомерному поражению ключевых военных целей.

В ответ на обсуждения текущей кампании представители ведомства заявили: «Это вам не футбол. Армия России наносит удары без перерыва». Данная публикация стала реакцией на дискуссии о групповых налётах на оборонные предприятия противника.

Регулярность обстрелов, по версии министерства, обусловлена необходимостью вывода из строя логистических узлов и производственных мощностей, задействованных в обеспечении украинских вооруженных формирований. Под прицелом оказываются площадки, используемые для хранения западного вооружения и ремонта техники.

Подобная тактика свидетельствует о переходе к стратегии непрерывного давления на критическую инфраструктуру по всей территории страны. Ожидается, что интенсивность операций сохранится на высоком уровне в ближайшее время.

Командование продолжает придерживаться курса на полное истощение технического и ресурсного потенциала оппонента. Контроль над ситуацией на данных направлениях остается одной из приоритетных задач для группировок ВС РФ.

Очередная партия западной помощи сгорела дотла вместе с терминалами одесского порта
Очередная партия западной помощи сгорела дотла вместе с терминалами одесского порта

Также минувшей ночью российские войска провели масштабную операцию, используя высокоточное оружие большой дальности воздушного и наземного базирования, а также ударные беспилотники. Целями стали ключевые элементы военной инфраструктуры противника. В Киеве под огнём оказались предприятия оборонной промышленности. Указанные объекты задействовались для выпуска и хранения беспилотных аппаратов средней и большой дальности.

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Оксана Попова
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