Министерство обороны России прокомментировало недавнюю серию ночных атак по промышленным объектам в Киеве и портовой инфраструктуре Одесской области. В официальном канале ведомства подчеркнули, что подобные действия являются частью стратегии по планомерному поражению ключевых военных целей.

В ответ на обсуждения текущей кампании представители ведомства заявили: «Это вам не футбол. Армия России наносит удары без перерыва». Данная публикация стала реакцией на дискуссии о групповых налётах на оборонные предприятия противника.

Регулярность обстрелов, по версии министерства, обусловлена необходимостью вывода из строя логистических узлов и производственных мощностей, задействованных в обеспечении украинских вооруженных формирований. Под прицелом оказываются площадки, используемые для хранения западного вооружения и ремонта техники.

Подобная тактика свидетельствует о переходе к стратегии непрерывного давления на критическую инфраструктуру по всей территории страны. Ожидается, что интенсивность операций сохранится на высоком уровне в ближайшее время.

Командование продолжает придерживаться курса на полное истощение технического и ресурсного потенциала оппонента. Контроль над ситуацией на данных направлениях остается одной из приоритетных задач для группировок ВС РФ.