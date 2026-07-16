Аплодисменты и тёплые слова прощания: Москва проводила в последний путь Юрия Смирнова

Народного артиста России Юрия Смирнова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Кадры с завершающей церемонии показал Life.ru.

Юрия Смирнова проводили в последний путь под аплодисменты. Видео © Life.ru

Перед погребением провели отпевание. Гроб с телом мастера вынесли из здания Театра на Таганке под долгие аплодисменты собравшихся. Участок под номером 21, который называют аллеей деятелей искусств, стал местом последнего упокоения актёра. По соседству с ним лежат народная артистка России Екатерина Жемчужная, народная артистка СССР Марина Кондратьева и народная артистка РСФСР Зоя Зелинская.

Прощание прошло утром 16 июля в стенах театра, которому Смирнов служил более 60 лет с момента основания. Панихида длилась около часа, попрощаться пришло свыше ста человек. Среди них были директор театра и заслуженная артистка РФ Ирина Апексимова, коллеги и представители столичного департамента культуры. Гроб установили на Основной сцене, зал утопал в цветах и венках, а на экране сменялись кадры из фильмов и фотографии театральной жизни артиста.

Церемонию вела актриса Екатерина Рябушинская. Она зачитала телеграмму от главы Союза театральных деятелей Владимира Машкова, который отметил многогранный талант Смирнова и его вклад в театр и кино. Максим, сын покойного, в заключительном слове подчеркнул, что именно отец вылепил из него личность, а их общение продолжалось вплоть до самой смерти. Последний разговор состоялся 6 июля. Даже измученный болезнью, Смирнов держался на ногах и продолжал выходить на сцену. Завершая прощание, Максим поблагодарил каждого, кто пришёл разделить скорбь, и пожелал отцу вечной памяти.

Напомним, Смирнов скончался 11 июля на 88-м году жизни от инсульта, что стало потрясением для коллег, ведь он значился в текущей афише. Сиделка Светлана, ухаживавшая за ним от Фонда помощи артистам, призналась, что он активно готовился к августовским спектаклям и отпуску. По её словам, у актёра не возникало дурных предчувствий. Более того, он уже приобрёл билеты и путёвки на отдых и настраивался вновь подняться на сцену родного Театра на Таганке.