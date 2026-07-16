«Меня возненавидела вся страна»: Откровения Юрия Смирнова перед смертью
Сиделка: Смирнов готовился к ролям в спектаклях до последних дней жизни
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Актёр Юрий Смирнов до последних дней строил планы и не думал, что его жизнь может оборваться. Сиделка Светлана, которая ухаживала за ним от Фонда помощи артистам, рассказала Life.ru, что он собирался в августе выйти на сцену и отправиться на отдых.
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По её словам, у Смирнова не было плохих предчувствий. Более того, уже были куплены билеты и путёвки и он готовился ещё раз выйти на сцену в Театре на Таганке.
«Я даже ни разу и не видела, чтобы он как-то чувствовал себя плохо. Что он умрёт, он говорил: «Свет, я выкарабкаюсь, мне в августе в театре играть спектакль»... А в августе он ещё собирался поехать отдохнуть... Уже и билеты куплены, и путёвки», — рассказала сиделка.
Она вспоминала, что Смирнов с теплотой говорил о своих ролях, театре и кино. Особое место в его памяти занимал образ Петра Полипова — отрицательного героя, карьериста и предателя из легендарного сериала «Вечный зов».
«Да, у меня каверзная была роль. Роль Полипова. Но зато я её сыграл блестяще. Меня возненавидела вся страна», — говорил артист, вспоминая эту работу.
Несмотря на возраст, Смирнов продолжал выходить на сцену. По словам Светланы, примерно раз в месяц он уходил играть спектакли, а после возвращения рассказывал, что зал был полным. Подготовка к выступлениям давалась артисту непросто: за несколько дней до спектакля он просил оставить его в тишине, чтобы внимательно перечитать сценарий и заново погрузиться в роль.
«Он говорит: «Мне вникнуть надо в роль, чтобы не забыть», — рассказала сиделка.
Народный артист России Юрий Смирнов умер 11 июля в возрасте 87 лет. По информации Театра на Таганке, причиной смерти мог стать инсульт. Для коллег уход артиста стал неожиданностью. Владимир Машков назвал смерть актёра невосполнимой утратой для театра. Сегодня Смирнова провожают в последний путь. Похороны проходят на Троекуровском кладбище в Москве.
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