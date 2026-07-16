«Меня возненавидела вся страна»: Откровения Юрия Смирнова перед смертью

Актёр Юрий Смирнов до последних дней строил планы и не думал, что его жизнь может оборваться. Сиделка Светлана, которая ухаживала за ним от Фонда помощи артистам, рассказала Life.ru, что он собирался в августе выйти на сцену и отправиться на отдых.

По её словам, у Смирнова не было плохих предчувствий. Более того, уже были куплены билеты и путёвки и он готовился ещё раз выйти на сцену в Театре на Таганке.

«Я даже ни разу и не видела, чтобы он как-то чувствовал себя плохо. Что он умрёт, он говорил: «Свет, я выкарабкаюсь, мне в августе в театре играть спектакль»... А в августе он ещё собирался поехать отдохнуть... Уже и билеты куплены, и путёвки», — рассказала сиделка.

Она вспоминала, что Смирнов с теплотой говорил о своих ролях, театре и кино. Особое место в его памяти занимал образ Петра Полипова — отрицательного героя, карьериста и предателя из легендарного сериала «Вечный зов».

«Да, у меня каверзная была роль. Роль Полипова. Но зато я её сыграл блестяще. Меня возненавидела вся страна», — говорил артист, вспоминая эту работу.

Несмотря на возраст, Смирнов продолжал выходить на сцену. По словам Светланы, примерно раз в месяц он уходил играть спектакли, а после возвращения рассказывал, что зал был полным. Подготовка к выступлениям давалась артисту непросто: за несколько дней до спектакля он просил оставить его в тишине, чтобы внимательно перечитать сценарий и заново погрузиться в роль.

«Он говорит: «Мне вникнуть надо в роль, чтобы не забыть», — рассказала сиделка.