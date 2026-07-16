Последняя сцена маэстро: Таганка замерла, провожая сердце труппы — Юрия Смирнова

В Театре на Таганке на основной сцене началась церемония прощания с народным артистом России Юрием Смирновым. Кадры с места публикует Life.ru.

В Театре на Таганке началось прощание с народным артистом Юрием Смирновым. Видео © Life.ru

Смирнов умер на 88-м году жизни 11 июля. Причиной стал инсульт. Для коллектива случившееся оказалось полной неожиданностью: артист играл вплоть до последних дней и уже был занят в спектакле, который планировали показать в августе.

Сегодня также состоятся похороны Смирнова. Отпевание и погребение пройдут на Троекуровском кладбище, начало церемонии запланировано на 13:00.

Будущий мастер сцены Юрий Смирнов появился на свет 6 ноября 1938 года. Путь в профессию он начал с окончания знаменитой «щукинской» школы в 1963-м — и в том же году навсегда связал свою судьбу с Театром на Таганке, отдав его подмосткам более шести десятилетий. Его творческий багаж насчитывает десятки ярких образов: от заглавного лицемера Тартюфа до сурового Абакумова в спектакле «Шарашка» и величественного Императора в «Фаусте». Помимо театральных работ, Смирнов оставил заметный след в кинематографе и на телевидении — зрители старшего поколения помнят его по лентам «Бумбараш», детективу «Чёрный треугольник» и драме «Белые одежды».

Ранее Life.ru. писал, что глава Союза театральных деятелей России Владимир Машков выразил соболезнования в связи с кончиной Юрия Смирнова. Он назвал его уход невосполнимой потерей для всего театрального сообщества. По словам Машкова, актёр принадлежал к легендарному поколению, стоявшему у истоков Театра на Таганке, с 1963 года, и более полувека оставался верен своей сцене.