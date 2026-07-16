Бессменный кот Бегемот: Сын Смирнова вспомнил о мистической связи отца с животными

Народного артиста Юрия Смирнова ещё при жизни признали лучшим исполнителем роли кота Бегемота, а его сын Максим поведал о мистической связи отца с этими животными. Подробности прозвучали на панихиде в Театре на Таганке, передаёт Life.ru.

Сын Юрия Смирнова Максим вспомнил о мистической связи отца с котами. Видео © Life.ru

«Вообще, конечно, он был помешан на котах. У нас всю жизнь были коты. Он обожал кота, который у нас в последнее время жил. Носился с ним просто по всем больницам. У кота была операция. Кот лежал на его кровати или на диване, то есть какая-то мистическая связь у него с котами. Всю жизнь были коты», — вспоминал наследник актёра.

Кончину последнего питомца, который жил в семье, отец переживал крайне тяжело. При этом самого Смирнова недавно назвали лучшим Бегемотом в постановке по произведению «Мастер и Маргарита».

Максим с теплотой добавил, что отец сыграл колоссальную роль в формировании его личности. Общение не прерывалось до самых последних дней, последний разговор состоялся 6 июля. Даже будучи тяжелобольным, артист продолжал самостоятельно ходить и выходил на службу в театр, поэтому известие о его смерти стало настоящим потрясением.

«Но, к сожалению, это жизнь, надо двигаться дальше. Ещё раз спасибо всем, кто пришёл, вечная память моему отцу», — подытожил он.

Панихида продлилась час. Смирнов служил в Театре на Таганке более 60 лет, с момента его основания.