Бессменный кот Бегемот: Сын Смирнова вспомнил о мистической связи отца с животными
Юрий Смирнов обожал кошек и был признан лучшим исполнителем роли Бегемота
Максим Смирнов на панихиде своего отца Юрия Смирнова. Обложка © Life.ru
Народного артиста Юрия Смирнова ещё при жизни признали лучшим исполнителем роли кота Бегемота, а его сын Максим поведал о мистической связи отца с этими животными. Подробности прозвучали на панихиде в Театре на Таганке, передаёт Life.ru.
Сын Юрия Смирнова Максим вспомнил о мистической связи отца с котами. Видео © Life.ru
«Вообще, конечно, он был помешан на котах. У нас всю жизнь были коты. Он обожал кота, который у нас в последнее время жил. Носился с ним просто по всем больницам. У кота была операция. Кот лежал на его кровати или на диване, то есть какая-то мистическая связь у него с котами. Всю жизнь были коты», — вспоминал наследник актёра.
Кончину последнего питомца, который жил в семье, отец переживал крайне тяжело. При этом самого Смирнова недавно назвали лучшим Бегемотом в постановке по произведению «Мастер и Маргарита».
Максим с теплотой добавил, что отец сыграл колоссальную роль в формировании его личности. Общение не прерывалось до самых последних дней, последний разговор состоялся 6 июля. Даже будучи тяжелобольным, артист продолжал самостоятельно ходить и выходил на службу в театр, поэтому известие о его смерти стало настоящим потрясением.
«Но, к сожалению, это жизнь, надо двигаться дальше. Ещё раз спасибо всем, кто пришёл, вечная память моему отцу», — подытожил он.
Панихида продлилась час. Смирнов служил в Театре на Таганке более 60 лет, с момента его основания.
Напомним, что Юрий Смирнов скончался 11 июля на 88-м году жизни. Причиной смерти, вероятно, стал инсульт. Кончина актёра застала труппу врасплох, поскольку Смирнов до последних дней продолжал выходить на сцену и значился в афише августовских спектаклей. Коллеги встретили трагическую весть с глубоким потрясением: Тамара Сёмина призналась, что ошеломлена внезапностью произошедшего, а Александр Збруев вспомнил, как в своё время помогал будущему артисту поступать в Щукинское училище. Председатель Союза театральных деятелей Владимир Машков назвал его уход невосполнимой утратой для всей отечественной культуры.
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