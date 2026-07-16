Экс-министр Фёдоров раскрыл главный экспорт Украины: Брехня, хаос и безответственность

Бывший министр обороны Украины Михаил Фёдоров раскритиковал информационную политику государства. Его заявление прозвучало во время брифинга, трансляция которого велась на YouTube.

Фёдоров использовал резкие формулировки. «Мы продаём брехню, хаос, безответственность, нам надо кардинально изменить наш продукт, украинцы это заслужили», — сказал он.

По его мнению, гражданам требуются совсем другие подходы. Отправленный в отставку чиновник подчеркнул, что жителям страны не нужен «человек с дубинкой», насильно загоняющий их на передовую.

Перед этим Фёдоров высказался о необходимости кадровых перестановок в армейском руководстве. Он призвал уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, а также начальника Генштаба Андрея Гнатова.

Михаил Фёдоров занимал пост министра обороны Украины с января, перейдя в военное ведомство после нескольких лет работы в качестве вице-премьера и главы минцифры. В середине июля Владимир Зеленский в рамках масштабной перестановки в правительстве принял решение отправить Фёдорова в отставку. Это кадровое решение вызвало акции протеста в Киеве и других городах Украины, а также широкий общественный резонанс. Сам Фёдоров подтвердил уход с должности, заявив, что не все начатые реформы удалось завершить. При этом он заявил, что отказался от предложения Зеленского стать его советником. Тем временем министр внутренних дел Игорь Клименко также ответил отказом на предложение занять пост министра обороны, чем сорвал голосование в Раде.