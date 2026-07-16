Союзники Украины обеспокоились потерей посредника между Трампом и Зеленским

Союзники Украины в Вашингтоне опасаются, что после смерти сенатора Линдси Грэма* станет сложнее поддерживать контакт между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Об этом пишет газета Politico.

По данным издания, именно Грэм* играл роль посредника в сложных переговорах между Киевом и Вашингтоном. В частности, он участвовал в подготовке сделки по украинским природным ресурсам.

«Без Грэма*, как опасаются некоторые союзники Украины в Вашингтоне, некому будет помогать улаживать напряженные отношения с Зеленским», — говорится в публикации.

Представители Киева рассчитывали на влияние сенатора и его способность выстраивать диалог с американским руководством. Бывший чиновник администрации Трампа заявил изданию, что без Грэма* украинская сторона может испытывать трудности в понимании позиции президента США.

Ранее Life.ru рассказывал, что сенатор-республиканец Линдси Грэм* умер 11 июля в возрасте 71 года. По предварительному заключению, причиной смерти стало расслоение аорты на фоне сердечно-сосудистого заболевания. Грэм* считался одним из самых жёстких сторонников усиления давления на Россию и незадолго до смерти возвращался из Киева, где обсуждал новые санкции против Москвы. После смерти сенатора в Белом доме заявили, что президент Дональд Трамп готов поддержать санкционный законопроект, над которым работал Грэм*.

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