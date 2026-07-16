Минобороны РФ: Удары по Украине идут без перерыва — это вам не футбол

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало в своём Telegram-канале снимок пуска оперативно-тактической ракетного комплекса «Искандер». Публикацию сопроводили нестандартной подписью, в которой ведомство провело параллель между действиями военнослужащих и игрой футболистов.

«Это вам не футбол! Армия России наносит удары без перерыва», — гласит сообщение.

Таким образом представители ведомства прокомментировали недавнюю серию ночных атак по промышленным объектам в Киеве и портовой инфраструктуре Одесской области. По их данным, поражены предприятия украинского ВПК в Киеве, а также объекты портов «Одесса» и «Южный» в Одесской области.

Аналогия появилась не просто так. Очевидно, что в Минобороны выбрали её на фоне проходящего мирового первенства по футболу. Накануне прошёл второй полуфинал, определивший пару финалистов. За главный трофей чемпионата в воскресенье поспорят сборные Аргентины и Испании. Пока в турнире двухдневная пауза: в полночь воскресенья начнётся матч за третье место между Францией и Англией.