Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 июля, 15:57

Минобороны РФ: Удары по Украине идут без перерыва — это вам не футбол

Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало в своём Telegram-канале снимок пуска оперативно-тактической ракетного комплекса «Искандер». Публикацию сопроводили нестандартной подписью, в которой ведомство провело параллель между действиями военнослужащих и игрой футболистов.

«Это вам не футбол! Армия России наносит удары без перерыва», — гласит сообщение.

Таким образом представители ведомства прокомментировали недавнюю серию ночных атак по промышленным объектам в Киеве и портовой инфраструктуре Одесской области. По их данным, поражены предприятия украинского ВПК в Киеве, а также объекты портов «Одесса» и «Южный» в Одесской области.

Аналогия появилась не просто так. Очевидно, что в Минобороны выбрали её на фоне проходящего мирового первенства по футболу. Накануне прошёл второй полуфинал, определивший пару финалистов. За главный трофей чемпионата в воскресенье поспорят сборные Аргентины и Испании. Пока в турнире двухдневная пауза: в полночь воскресенья начнётся матч за третье место между Францией и Англией.

«Рапид» в руинах: ВС РФ нанесли сокрушительный удар по центру производства БПЛА
«Рапид» в руинах: ВС РФ нанесли сокрушительный удар по центру производства БПЛА

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Украина
  • Россия
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar