Стрельцам — триумф, Водолею — пауза: Гороскоп на неделю 20–26 июля для всех знаков зодиака с рунами

Знак зодиака Овен: гороскоп на неделю с 20 по 26 июля с рунами

Знак зодиака Овен: гороскоп на неделю с 20 по 26 июля с рунами. Фото © Life.ru

Страсть, задержки и союзы. Ингуз зовёт к близости, Гебо дарит партнёрство, но Перевёрнутая Беркана тормозит дела — это пауза для переосмысления. Трудность — не раздражаться из-за остановок, они скорректируют курс. Успех — через доверие и принятие паузы. Совет: Не форсируйте, доверьтесь союзникам. Замедление укрепит отношения.

Знак зодиака Телец: гороскоп на неделю с 20 по 26 июля с рунами

Знак зодиака Телец: гороскоп на неделю с 20 по 26 июля с рунами. Фото © Life.ru

Опора на себя, урожай и задержки. Перевёрнутый Манназ учит независимости, Йера приносит плоды, а Перевёрнутая Беркана замедляет проекты — время для внутренней работы.

Трудность — не зависеть от чужого мнения, но урожай и самостоятельность усилят позиции. Успех — через принятие паузы. Совет: Доверяйте себе и наслаждайтесь результатами. Замедление поможет пересмотреть планы. Игорь Вечерский Рунолог

Знак зодиака Близнецы: гороскоп на неделю с 20 по 26 июля с рунами

Знак зодиака Близнецы: гороскоп на неделю с 20 по 26 июля с рунами. Фото © Life.ru

Тайны, мудрые слова и страсть. Перто открывает скрытое, Ансуз даёт совет, а Ингуз разжигает близость. Трудность — не утонуть в информации и чувствах, но они направят к верному решению. Успех — через открытость, диалог и доверие интуиции. Совет: Слушайте, говорите и любите. Секреты и страсть приведут к прорыву.

Знак зодиака Рак: гороскоп на неделю с 20 по 26 июля с рунами

Знак зодиака Рак: гороскоп на неделю с 20 по 26 июля с рунами. Фото © Life.ru

Независимость, мелочи и дом. Перевёрнутый Манназ призывает опираться на себя, Перевёрнутый Вунье добавляет бытовые шероховатости, а Перевёрнутый Отал просит пересмотреть семейные вопросы. Трудность — не отвлекаться на пустяки, самостоятельность поможет навести порядок. Успех — через внутреннюю опору. Совет: Не зацикливайтесь на мелочах, сосредоточьтесь на границах и семье.

Знак зодиака Лев: гороскоп на неделю с 20 по 26 июля с рунами

Знак зодиака Лев: гороскоп на неделю с 20 по 26 июля с рунами. Фото © Life.ru

Страсть, самоанализ и усталость. Ингуз зовёт к близости, Манназ помогает понять себя, а Перевёрнутый Уруз может ослабить — не геройствуйте. Трудность — баланс между эмоциями и отдыхом, любовь и самонаблюдение восстановят силы. Успех — через принятие чувств и заботу о себе. Совет: Отдайтесь страсти, но отдыхайте. Понимание себя придаст энергии.

Знак зодиака Дева: гороскоп на неделю с 20 по 26 июля с рунами

Знак зодиака Дева: гороскоп на неделю с 20 по 26 июля с рунами. Фото © Life.ru

Рассвет, познание и дипломатия. Дагаз выводит из кризиса, Манназ помогает осознать себя, а Перевёрнутый Тейваз советует избегать прямых конфликтов. Трудность — не ввязываться в борьбу, ясность и внутренняя работа приведут к победе. Успех — через мягкость и наблюдение. Совет: Не сражайтесь, изучайте себя. Рассвет уже на пороге.

Знак зодиака Весы: гороскоп на неделю с 20 по 26 июля с рунами

Знак зодиака Весы: гороскоп на неделю с 20 по 26 июля с рунами. Фото © Life.ru

Советы, слабость и экономия. Ансуз приносит важные новости, Перевёрнутый Уруз может вызвать упадок, а Перевёрнутый Феху просит не тратить лишнего. Трудность — не поддаваться унынию, мудрое слово и бережливость помогут пережить спад. Успех — через разум и экономию.

Слушайте советы, но не сорите деньгами. Отдых и экономия станут опорой. Игорь Вечерский Рунолог

Знак зодиака Скорпион: гороскоп на неделю с 20 по 26 июля с рунами

Знак зодиака Скорпион: гороскоп на неделю с 20 по 26 июля с рунами. Фото © Life.ru

Тайны, здоровье и творчество. Перто открывает скрытое, Наутиз напоминает об отдыхе, а Кено зажигает вдохновение. Трудность — совмещать творчество и восстановление, но секреты и идеи придадут сил. Успех — через баланс и использование откровений. Совет: Творите, но не забывайте о здоровье. Тайны станут источником вдохновения.

Знак зодиака Стрелец: гороскоп на неделю с 20 по 26 июля с рунами

Знак зодиака Стрелец: гороскоп на неделю с 20 по 26 июля с рунами. Фото © Life.ru

Дом, идеи и триумф. Отал зовёт к уюту, Кено зажигает творчество, Соуло дарит уверенность. Трудностей почти нет — только радость созидания. Успех — через гармонию тепла и внутреннего света. Совет: Займитесь домом и творите. Ваше сияние сделает уют ещё теплее.

Знак зодиака Козерог: гороскоп на неделю с 20 по 26 июля с рунами

Знак зодиака Козерог: гороскоп на неделю с 20 по 26 июля с рунами. Фото © Life.ru

Конфликт, победа и мощь. Эйваз меняет реальность через борьбу, Соуло несёт успех, Уруз даёт выносливость. Трудность — не избегать противостояний, они закаляют. Успех — через смелость и использование своей силы. Совет: Не бойтесь споров, действуйте активно. Воля и свет приведут к триумфу.

Знак зодиака Водолей: гороскоп на неделю с 20 по 26 июля с рунами

Знак зодиака Водолей: гороскоп на неделю с 20 по 26 июля с рунами. Фото © Life.ru

Пауза, спор и сохранение целей. Иса замедляет, Эйваз приносит конфликт, Перевёрнутый Альгиз напоминает о ресурсах.

Трудность — не ввязываться в борьбу на истощение, пауза сохранит силы. Успех — через наблюдение и стратегию. Совет: Не торопитесь, наблюдайте и экономьте энергию. Конфликт разрешится сам. Игорь Вечерский Рунолог

Знак зодиака Рыбы: гороскоп на неделю с 20 по 26 июля с рунами

Знак зодиака Рыбы: гороскоп на неделю с 20 по 26 июля с рунами. Фото © Life.ru

Урожай, страсть и интуиция. Йера приносит плоды, Ингуз разжигает близость, Лагуз усиливает чутьё. Трудность — не утонуть в эмоциях, они укажут верный путь. Успех — через доверие сердцу и принятие даров. Совет: Пожинайте результаты и любите. Интуиция и страсть сделают неделю волшебной.

Руны не обещают стопроцентных гарантий, зато честно показывают направление ветра на неделю. Кому-то они сулят долгожданный урожай и признание, кому-то — повод притормозить и оглядеться по сторонам. Каждый знак получил свою маленькую подсказку на ближайшие семь дней. Что делать с этой подсказкой, каждый решает сам. Руны лишь открывают карту, а маршрут выбираете вы. А ранее кошка Вижа из театра Куклачёва предсказала итог ЧМ-2026 — такое только на Life.ru!