«Родина, не предавай»: Тринадцатый выступил с обращением после ареста

Военблогер Егор Гузенко, известный под позывным Тринадцатый, отверг обвинения в экстремизме после задержания в Волгограде. Его обращение появилось в Telegram-канале.

О задержании стало известно 10 июля. Суд отправил Гузенко под стражу на два месяца.

Сам военблогер заявил, что уголовное преследование связано с его активной позицией, а предъявленные обвинения назвал надуманными.

«Я не экстремист и никогда им не был. По надуманным поводам и обстоятельствам орган предварительного следствия в одночасье обвинил меня в том, чего я никогда не делал и не сделал бы», — говорится в его обращении.

Гузенко также напомнил, что с 2014 года участвовал в боевых действиях, служил по контракту и был задействован в спецоперации. По его словам, после ареста семья осталась без единственного кормильца.

«Может быть, я не силён в политике, но я прошу тебя, Родина, не предавай меня!» — написал Тринадцатый.

Ранее Гузенко уже оказывался в центре скандалов. В октябре 2024 года его задержали в Ставропольском крае по делу о хулиганстве с применением оружия. До этого Гузенко находился в федеральном, а затем в международном розыске с марта 2022 года. Сообщалось о его конфликте с полицейским на праздновании Дня города в Новопавловске. После задержания ему предъявили обвинение по статье 318 УК РФ — «Применение насилия в отношении представителя власти». Позднее блогер подписал контракт с Минобороны и был освобождён из-под стражи.