Пушилин сообщил, что ВСУ укрепляют позиции в Славянске
Денис Пушилин. Обложка © Life.ru
Вооружённые силы Украины (ВСУ) готовятся к обороне Славянска. Как сообщил ТАСС глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, освобождение города будет «непростым».
«Мы понимаем, что в дальнейшем освобождение Славянска будет непростым. Противник давно готовился к обороне города и продолжает укреплять позиции в текущий период», — сказал он.
Ранее Пушилин заявил, что российские войска вплотную приблизились к ряду позиций Вооружённых сил Украины на Славянском направлении. ВС РФ заявили о выходе к окрестностям Славянска и обнаружении маршрутов для продвижения в этом районе. Операторы беспилотников, работающие в районе Красного Лимана, начали наносить удары по украинским подразделениям в городе. Сейчас российские подразделения сосредоточены на ограничении передвижения ВСУ и минировании дорог, которые используются украинскими военными.
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