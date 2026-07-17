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Регион
17 июля, 08:07

Блогера Илью Ремесло задержали по делу о фейках о ВС РФ

Обложка © РИА Новости / Владимир Трефилов

Обложка © РИА Новости / Владимир Трефилов

Блогера Илью Ремесло задержали по делу о фейках о российской армии. Он будет доставлен в Москву для избрания в отношении него меры пресечения, заявил ТАСС адвокат Сергей Бадашмин.

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Илья Ремесло известен сотрудничеством с правоохранительными органами — многие его обращения заканчивались штрафами для иностранных агентов. Однако в середине марта он неожиданно раскритиковал руководство страны, но покидать Россию не стал. Позже блогер попал в отделение для пациентов с депрессивными психозами, где провёл неделю.

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Александра Вишнякова
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