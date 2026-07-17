Блогера Илью Ремесло задержали по делу о фейках о ВС РФ
Обложка © РИА Новости / Владимир Трефилов
Блогера Илью Ремесло задержали по делу о фейках о российской армии. Он будет доставлен в Москву для избрания в отношении него меры пресечения, заявил ТАСС адвокат Сергей Бадашмин.
Илья Ремесло известен сотрудничеством с правоохранительными органами — многие его обращения заканчивались штрафами для иностранных агентов. Однако в середине марта он неожиданно раскритиковал руководство страны, но покидать Россию не стал. Позже блогер попал в отделение для пациентов с депрессивными психозами, где провёл неделю.
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