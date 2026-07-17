Борису Надеждину* стало плохо в суде, ему вызвали скорую

В ходе судебного заседания, в котором принимает участие Борис Надеждин*, политику стало плохо. По имеющимся данным Life.ru, у него резко подскочило артериальное давление, показатели достигли отметки 190/110 мм рт. ст.

Сообщается, что попытки стабилизировать состояние с помощью имеющихся медикаментов и спрея оказались безрезультатными. В связи с ухудшением самочувствия в зал суда была вызвана бригада скорой помощи. На данный момент ход заседания приостановлен до выяснения состояния здоровья Надеждина и получения рекомендаций от врачей.

Надеждин* был задержан спустя несколько дней после включения в реестр иностранных агентов. После составления протокола по статье о пропаганде нацистской символики его отпустили. Поводом стала ссылка на видеоролик в социальных сетях. Кроме того, в отношении политика действует исполнительное производство. Судебные приставы взыскивают с Надеждина* более 1,45 млн рублей. Производство было открыто ещё в феврале 2024 года.

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