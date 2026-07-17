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17 июля, 08:35

Премьер Эстонии обратился к новому главе кабмина Украины

Премьер Эстонии поздравил Корецкого с назначением

Обложка © ТАСС / dpa / Fabian Somme, ЕРА / STRINGER

Обложка © ТАСС / dpa / Fabian Somme, ЕРА / STRINGER

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал поздравил Сергея Корецкого с назначением на пост главы правительства Украины и заверил, что Таллин продолжит поддерживать Киев. Об этом сообщает Эстонская общественная телерадиовещательная корпорация ERR.

«Вы можете рассчитывать на поддержку Эстонии», — заявил Михал.

Он также подчеркнул, что республика намерена и дальше оказывать Украине военную помощь, а также поддерживать ее вступление в Евросоюз и интеграцию в структуры НАТО.

16 июля Верховная рада утвердила Сергея Корецкого на должность премьер-министра Украины. До назначения он возглавлял компанию «Нафтогаз», а его кандидатуру поддержали 289 депутатов. Корецкий сменил на посту Юлию Свириденко, которую ранее отправил в отставку Владимир Зеленский в рамках обновления состава правительства.

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Александра Вишнякова
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