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17 июля, 09:11

Судебный процесс Надеждина* прерван: политику стало плохо, давление подскочило до критических отметок

Надеждину* потребовалась медицинская помощь прямо во время судебного заседания

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Долгопрудненском городском суде Московской области было прервано рассмотрение административного дела в отношении политика Бориса Надеждина (признан Минюстом РФ иностранным агентом). Причиной остановки процесса стало резкое ухудшение самочувствия обвиняемого.

Видео © Life.ru

К зданию суда была вызвана бригада скорой медицинской помощи, передаёт Life.ru. По имеющимся данным, врачи провели обследование политика, в том числе сняли ЭКГ. У Бориса Надеждина* было зафиксировано повышенное артериальное давление — 190/110 мм рт. ст.

Иноагенту Борису Надеждину* запретили выезд из России
Иноагенту Борису Надеждину* запретили выезд из России

Надеждин* был задержан спустя несколько дней после включения в реестр иностранных агентов. После составления протокола по статье о пропаганде нацистской символики его отпустили. Поводом стала ссылка на видеоролик в социальных сетях. Кроме того, в отношении политика действует исполнительное производство. Судебные приставы взыскивают с Надеждина* более 1,45 млн рублей. Производство было открыто ещё в феврале 2024 года.

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*Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов

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Оксана Попова
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