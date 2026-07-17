Судебный процесс Надеждина* прерван: политику стало плохо, давление подскочило до критических отметок

К зданию суда была вызвана бригада скорой медицинской помощи, передаёт Life.ru. По имеющимся данным, врачи провели обследование политика, в том числе сняли ЭКГ. У Бориса Надеждина* было зафиксировано повышенное артериальное давление — 190/110 мм рт. ст.

Надеждин* был задержан спустя несколько дней после включения в реестр иностранных агентов. После составления протокола по статье о пропаганде нацистской символики его отпустили. Поводом стала ссылка на видеоролик в социальных сетях. Кроме того, в отношении политика действует исполнительное производство. Судебные приставы взыскивают с Надеждина* более 1,45 млн рублей. Производство было открыто ещё в феврале 2024 года.