«Нюрнбергская резня»: Как матч ЧМ-2006 превратился в побоище с 16 жёлтыми и 4 красными карточками

25 июня 2006 года на стадионе «Франкенштадион» в Нюрнберге встретились две звёздные сборные. Португалию представляли Луиш Фигу, Деку, Манише и молодой Криштиану Роналду, а за Нидерланды выступали Арьен Роббен, Руд ван Нистелрой, Уэсли Снейдер и Робин ван Перси. Команды разыгрывали путёвку в четвертьфинал чемпионата мира, поэтому болельщики ожидали напряжённого, но красивого футбола. Получилось совсем иначе... Life.ru рассказывает, как всего за 90 минут судья показал 16 жёлтых карточек и почему матч получил прозвище «нюрнбергская резня».

Роналду вывели из игры уже в первом тайме

Самый грубый матч в истории чемпионатов мира по футболу — встреча Португалии и Нидерландов на ЧМ-2006. Фото © ТАСС / imago/Pro Shots

То, что спокойного вечера не будет, стало понятно практически сразу. Уже на второй минуте жёлтую карточку получил нидерландец Марк ван Боммел. Вскоре защитник Халид Булахруз шипами врезался в бедро Криштиану Роналду. Португальцы требовали удаления, однако арбитр Валентин Иванов ограничился предупреждением.

Роналду пытался продолжить матч, но травма оказалась слишком болезненной. На 34-й минуте будущая звезда мирового футбола покинула поле со слезами на глазах. После игры португалец обвинил Булахруза в том, что тот якобы намеренно пытался вывести его из строя. К этому моменту Португалия уже вела в счёте. На 23-й минуте Манише получил мяч в штрафной, ушёл от защитника и пробил мимо Эдвина ван дер Сара. Этот гол так и остался единственным, хотя о самом футболе вскоре почти все забыли.

Четыре удаления и драка у скамейки запасных

Матч Португалия – Нидерланды на чемпионате мира 2006 года, получивший название «Битва при Нюрнберге». Фото © Getty Images / Jan Pitman/Bongarts

Первую красную карточку русский арбитр показал перед перерывом. Португалец Коштинья, уже имевший предупреждение, сыграл рукой и отправился в раздевалку. Во втором тайме ситуация окончательно вышла из-под контроля: футболисты грубо атаковали друг друга, толкались, спорили с арбитром и требовали наказаний для соперников.

Во время одного из конфликтов Луиш Фигу боднул головой Марка ван Боммела. Португалец получил лишь жёлтую карточку, хотя подобное поведение могло привести к прямому удалению. Позже главный тренер Португалии Луис Фелипе Сколари объяснил поступок своего игрока, мол, Иисус мог подставить вторую щёку, но Фигу — не Иисус. На 63-й минуте Булахруз получил второе предупреждение за нарушение против Фигу. После удаления нидерландца возле португальской скамейки запасных началась очередная потасовка, в которую едва не включились запасные и представители тренерского штаба. Составы сравнялись, но футболисты даже не думали успокаиваться.

Неписаное правило футбола спровоцировало новый скандал

Футболисты сборных Португалии и Нидерландов во время скандального матча 1/8 финала чемпионата мира 2006 года. Фото © Getty Images / Alexander Heimann

Ещё один конфликт начался после того, как португальцы выбили мяч за боковую линию, чтобы врачи могли помочь лежавшему на газоне игроку. Согласно неписаному правилу, соперник должен вернуть мяч команде, которая остановила игру. Однако нидерландец Джон Хейтинга решил продолжить атаку. Разъярённый Деку догнал его и грубо сбил. На поле мгновенно вспыхнула новая стычка: Уэсли Снейдер повалил Пети, футболисты окружили арбитра, а игра остановилась ещё на несколько минут. Деку получил жёлтую карточку, а вскоре заработал второе предупреждение за затягивание времени и оставил Португалию вдевятером.

А удалённые Булахруз и Деку спокойно сидели рядом и обсуждали происходящее, хотя несколько минут назад представляли враждующие стороны. Позже к ним присоединился Джованни ван Бронкхорст, получивший вторую жёлтую карточку уже в добавленное время.

Кто и сколько штрафных карточек в итоге получил в «Битве при Нюрнберге»?

Обе сборные закончили встречу вдевятером. Сборная Португалии в итоге получила 7 жёлтых карточек: Коштинья (получил две жёлтые карточки и был удалён с поля)

Деку (получил две жёлтые карточки и был удалён с поля)

Манише

Нуну Валенте

Луиш Фигу

Пети

Рикарду.

Сборная Нидерландов за матч заработала 5 жёлтых карточек: Халид Булахруз (получил две жёлтые карточки и был удалён с поля)

Джованни ван Бронкхорст (получил две жёлтые карточки и был удалён с поля)

Марк ван Боммел

Йорис Матейсен

Уэсли Снейдер.

Четыре удаления стали рекордом чемпионатов мира для одного матча. Рекорд по количеству жёлтых карточек продержался до ЧМ-2022, когда в четвертьфинальной встрече Аргентины и Нидерландов арбитр Антонио Матеу Лаос показал 18 предупреждений. Однако превзойти «Битву при Нюрнберге» по числу удалённых футболистов пока никому не удалось.

Арбитра обвинили в том, что он потерял контроль над игрой

«Битва при Нюрнберге» установила рекорд чемпионатов мира по количеству удалений в одном матче. Фото © ТАСС / ALEXANDER RUESCHE

После финального свистка больше всего критики досталось Валентину Иванову. Тогдашний президент ФИФА Зепп Блаттер заявил, что российский арбитр сам заслуживал жёлтой карточки за свою работу. Позже футбольный чиновник признал высказывание несправедливым и пообещал извиниться. Сам Иванов называл эту встречу самым тяжёлым матчем в карьере и возлагал ответственность на футболистов. Перед чемпионатом ФИФА потребовала от судей строже наказывать грубость, задержки времени и неспортивное поведение, поэтому российский арбитр формально следовал полученным инструкциям. При этом некоторые решения действительно вызывали вопросы. Например, Фигу мог получить прямую красную за удар головой, а Булахруз — покинуть поле ещё после грубого подката против Роналду.

Несмотря на два удаления, Португалия сохранила преимущество и победила со счётом 1:0. В четвертьфинале команда без дисквалифицированных Деку и Коштиньи прошла Англию по пенальти, а затем добралась до полуфинала. Нидерланды отправились домой, навсегда оставив после себя один из самых скандальных матчей в истории чемпионатов мира. На поле в Нюрнберге вышли 22 футболиста, но финального свистка дождались только 18. Единственный гол Манише оказался едва ли не самым спокойным событием вечера, который должен был стать праздником футбола, а превратился в настоящую битву.

Ну как вам такая «Битва при Нюрнберге»? Кто, по-вашему, виноват в футбольном побоище — потерявшие контроль игроки или слишком мягкий в начале встречи арбитр? И какой самый скандальный матч чемпионата мира запомнился лично вам? Кстати, недавно кошка Вижа из театра Куклачёва предсказала итог ЧМ-2026!