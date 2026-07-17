Пример любви перед лицом смерти: О чём молиться царской семье 17 июля

17 июля Православная церковь вспоминает святых царственных страстотерпцев — императора Николая II, императрицу Александру и их детей: царевича Алексея, великих княжон Ольгу, Татиану, Марию и Анастасию, которые в ночь с 16 на 17 июля 1918 года были расстреляны в подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге. В 2000 году они были причислены к лику святых. О чём молиться царской семье, Life.ru рассказал заместитель председателя Всемирного русского народного собора, председатель общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

Важно понимать: их называют не мучениками, а страстотерпцами — то есть теми, кто принял смерть не за веру, а от злодеяний других людей, сохранив при этом христианское смирение, кротость и непротивление злу. Царская семья явила миру удивительный пример единства, любви и верности друг другу и Богу, особенно в последние, самые страшные месяцы своей жизни, когда они находились в заточении и готовились к смерти. Их дневники и письма, полные веры и упования на волю Божию, и сегодня служат для нас источником мужества и надежды. Михаил Иванов Заместитель председателя Всемирного русского народного собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная»

Царственным страстотерпцам можно помолиться об укреплении семьи, о даровании терпения и сил в перенесении жизненных скорбей. Их просят о заступничестве за всю Россию, о прекращении вражды и междоусобиц. К ним обращаются те, кто испытывает гонения или несправедливость, чтобы обрести силы для прощения и смирения. Им молятся о сохранении веры и о даровании надежды в самые трудные минуты жизни.

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В день памяти царственных страстотерпцев, 17 июля, Иванов советует прийти в храм, поставить свечу перед их иконой, прочитать тропарь и кондак.

В тропаре, глас 4, поётся: «Сегодня, благовернии людие, светло почтим честную седмерицу Царственных страстотерпцев...» В молитве святым мы просим: «Святии Царственнии страстотерпцы, молите Бога о нас, да сохранит Он землю Русскую в мире и благочестии, и да укрепит Он веру нашу».

«Пусть святые царственные страстотерпцы, показавшие миру пример истинной христианской любви и смирения, и ныне предстоят престолу Божию и молитвенно ходатайствуют о всех нас, о наших семьях и о нашем Отечестве», — заключил Иванов.

Напомним, сегодня в Екатеринбурге состоялось главное богослужение в память о святых царственных страстотерпцах, на которое собралось 44 тысячи православных христиан. Верующие молились вместе с митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Евгением и 18 архиереями, а затем прошли крестным ходом до монастыря на Ганиной Яме.