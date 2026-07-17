«Картонный майдан» второй день: В Киеве и других городах требуют вернуть Фёдорова в Минобороны

Акции против отставки министра обороны Михаила Фёдорова продолжаются на Украине второй день подряд. Протесты, получившие неофициальное название «картонный майдан», охватили Киев, Николаев, Луцк и Полтаву, пишет News.pn.

Участники выступлений отказываются расходиться и заявляют о намерении протестовать до тех пор, пока к их требованиям не прислушаются.

Своё название акция получила из-за подозрений, что выступления в защиту бывшего министра были проплачены им самим. Распространились свидетельства того, что многочисленным блогерам Фёдоров не скупясь переводил гонорары в криптовалюте.