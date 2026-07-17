«Картонный майдан» второй день: В Киеве и других городах требуют вернуть Фёдорова в Минобороны
На Украине второй день проходят акции за возвращение экс-главы МО Фёдорова
«Картонный майдан» на Украине против отставки министра обороны Михаила Фёдорова. Обложка © Х / Serg Sopot
Акции против отставки министра обороны Михаила Фёдорова продолжаются на Украине второй день подряд. Протесты, получившие неофициальное название «картонный майдан», охватили Киев, Николаев, Луцк и Полтаву, пишет News.pn.
Участники выступлений отказываются расходиться и заявляют о намерении протестовать до тех пор, пока к их требованиям не прислушаются.
Своё название акция получила из-за подозрений, что выступления в защиту бывшего министра были проплачены им самим. Распространились свидетельства того, что многочисленным блогерам Фёдоров не скупясь переводил гонорары в криптовалюте.
Напомним, что на днях бывший министр обороны Украины Михаил Фёдоров подтвердил свой уход с должности, опубликовав прощальный пост. Народные возмущения по этому поводу начались накануне. В столице участники вышли с самодельными плакатами из упаковочного картона, на которых значились лозунги в поддержку экс-главы ведомства, а также требования незамедлительно отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. К протестной волне присоединились Ивано-Франковск, Тернополь, Чернигов, Кривой Рог и подконтрольное Киеву Запорожье.
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