«Главная женщина КВН»: Елена Борщева раскрыла, как Маслякова управляла игрой из-за кулис
Актриса Борщева: Маслякова была «невидимым», но главным человеком в КВН
Обложка © РИА Новости / Валерий Левитин
Актриса, участница команды КВН «Сборная Пятигорска» Елена Борщева в беседе с «Газетой.Ru» рассказала о роли режиссёра Светланы Масляковой в жизни Клуба весёлых и находчивых. По словам артистки, вдова Александра Маслякова была «невидимым, но очень важным человеком», чьё мнение всегда имело вес.
Борщева вспомнила юбилейный эфир, где выступала женская сборная. В финале номера они захотели подчеркнуть, что есть «ещё одна главная женщина», которую зрители не видят, — она находится за пультом режиссёра.
«Она была строгой, она была даже строже, чем Александр Васильевич. И если она что-то говорила, она говорила это очень точно, без каких-то прекрас. Могла даже сказать какое-то крепкое словцо. Но чувствовалась женская сила, которая от неё исходила», — поделилась артистка.
Борщева назвала уход Масляковой большой утратой, особенно учитывая, что она ушла вскоре после смерти супруга, и принесла соболезнования семье.
Напомним, 17 июля на 79-м году жизни скончалась Светлана Маслякова, режиссёр программы КВН и вдова её многолетнего ведущего Александра Маслякова, который умер 8 сентября 2024 года на 83-м году жизни от рака лёгких. Причиной смерти Светланы Масляковой стала продолжительная болезнь, как сообщил её сын Александр.
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