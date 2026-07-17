Вдову Александра Маслякова похоронят рядом с ним на Новодевичьем кладбище
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Светлану Маслякову, вдову бессменного ведущего и руководителя Клуба весёлых и находчивых Александра Маслякова, предварительно решено похоронить на Новодевичьем кладбище Москвы — рядом с мужем, сообщает kp.ru.
Александр и Светлана Масляковы познакомились в 1966 году на работе, а поженились в октябре 1971-го. Их брак продлился больше полувека. На золотой свадьбе ведущий произнёс трогательный тост: «50 лет с этой красивой девушкой — это счастье. И поверьте, от года к году отношения становятся всё счастливее».
Вся жизнь пары была связана с КВН: Александр Васильевич руководил проектом, а супруга была режиссёром. В 2024 году они передали свои акции ТТО «АМиК» единственному сыну Александру, который продолжил семейное дело.
Напомним, Светлана Маслякова, режиссёр программы КВН и вдова Александра Маслякова, скончалась после продолжительной болезни. По словам звезды КВН Елены Борщевой, Маслякова была «невидимым, но очень важным человеком» в клубе, строже своего мужа, с точным и резким суждением, которое всегда имело вес.
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