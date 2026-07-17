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17 июля, 15:19

Садист-колясочник вместо тюрьмы отправился в дом, где измывался над пасынком

Обложка © Telegram/СК Подмосковья

Обложка © Telegram/СК Подмосковья

Владимир Бакс, инвалид-колясочник, вновь появился на улице в Дрожжино, вызвав шок у местных жителей. Мужчина, приговорённый к 14 годам колонии строгого режима за жестокое обращение с пасынком, был замечен в подъезде в сопровождении фельдшеров скорой помощи. Соседи сразу узнали его силуэт и удивлялись, как он оказался на свободе всего через три месяца после вынесенного приговора, передаёт НТВ.

Местная жительница отметила, что её удивляет, как мог быть выпущен человек, опасный для общества и детей, ведь им обещали, что ближайшие 15 лет он останется в колонии. Жители хорошо помнят ужасающие события прошлого года. Владимир Бакс, ранее известный как Василий Васин, систематически издевался над своим пасынком, используя кляп и биту, снимая всё на видео.

Его супруга Елена тоже участвовала в издевательствах над дочерьми и сыном, применяя молоток для отбивных, половник и даже кипяток. После задержания оба были осуждены: Баксу назначили 14 лет колонии, супруге — семь лет. Теперь же Бакс пытался попасть в квартиру, где раньше проживал, используя свой ключ, но ему помешали владельцы, сменившие замки. Соседка рассказала, что Бакс начал просить приютить его, пытаясь вызвать жалость. Мужчина показал полиции справку и ушёл, после чего его местонахождение стало неизвестным.

Эксперты пояснили, что инвалид-колясочник был освобождён на основании статьи Уголовного кодекса, которая позволяет тяжело больным осуждённым не отбывать наказание в колонии. В России нет специальных учреждений для маломобильных заключённых, что делает пребывание Бакса в колонии невозможным.

Криминалист Михаил Игнатов уточнил, что в колониях для инвалидов-колясочников нет условий для содержания, подъема и спуска по лестницам, и что состояние Бакса не позволяет ему находиться в обычных местах лишения свободы. За Баксом на свободе будут следить полицейские, однако учитывая, что его постоянная прописка находится в Кургане, а освобождение произошло в Московской области, пока не ясно, кто и где будет контролировать его передвижения и проживание.

Истошные крики не остановили изверга из Ачинска, избивавшего подростка ложкой для обуви
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Напомним, вопиющий случай насилия над ребёнком произошёл в прошлом году. По словам изверга, причиной расправы стала кража денег ребёнком. На видео, снятом в квартире семьи, видно, как мужчина наносит удары руками, ногами и дубинкой, при этом цинично комментируя происходящее. В момент нападения в квартире находились также две девочки — 8 и 13 лет. Кадры жестокого обращения попали к бабушке детей, которая сразу обратилась в полицию.

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Николь Вербер
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