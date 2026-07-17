ФИФА впервые пустит фанов на пресс-конференцию перед финалом ЧМ, но не бесплатно

ФИФА впервые разрешила обычным болельщикам посетить официальную пресс-конференцию перед финалом чемпионата мира. Раньше попасть на такие мероприятия могли только аккредитованные журналисты и представители команд.

Встреча пройдёт 17 июля в выставочном центре Джейкоба Джавитса в Нью-Йорке в рамках спортивного фестиваля Fanatics Fest. На сцену должны выйти представители сборных Испании и Аргентины, которые сыграют в финале ЧМ 19 июля, а также президент ФИФА Джанни Инфантино. Ведущим мероприятия станет бывший защитник сборной Англии Рио Фердинанд.

Стоимость входа составляет около $80. Формально болельщики покупают не отдельный билет на пресс-конференцию, а пропуск на пятничную программу Fanatics Fest, куда включён доступ к мероприятию ФИФА. Задать вопросы футболистам и представителям сборных зрителям не позволят — они смогут только наблюдать за встречей.

Дополнительно организаторы продают фотосессии и автографы спортивных звёзд. При этом речь не идёт о гарантированном снимке с игроками финалистов: указанная в публикациях доплата в $168,95 относится к фотографии с Рио Фердинандом. Снимок с бывшим бейсболистом Алексом Родригесом, например, стоит уже $321.

Нововведение вызвало критику в британских СМИ. Его назвали ещё одним способом заработать на фоне уже звучавших претензий к стоимости билетов на матчи ЧМ и общей коммерциализации турнира.

Сам Fanatics Fest проходит в Нью-Йорке с 16 по 19 июля. Помимо пресс-конференции, в программу входят встречи со спортсменами, публичные выступления и трансляция финала чемпионата мира.

Финальный матч ЧМ-2026 между Испанией и Аргентиной состоится 19 июля. Эта встреча станет уникальной: впервые в истории мировых первенств в решающей игре встретятся действующие чемпионы Европы и действующие обладатели Кубка Америки.