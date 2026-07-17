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17 июля, 18:58

Замглавы полиции Таиланда лично арестовал семью россиян по делу о восьми домах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ozerkizildag

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ozerkizildag

Тайская полиция задержала в Паттайе семью россиян по делу о незаконном владении землёй и частными домами через подставных лиц. Операцию лично возглавил генерал Самран Нуанма, передаёт Nation TV.

Рейд прошёл в посёлке Ban Dusit Pattaya Lake, который часто называют «русской деревней». По версии правоохранителей, фигуранты контролировали восемь объектов с участками через зарегистрированные в королевстве фирмы.

«Арестована семья россиян, которой через подставные фирмы принадлежат 8 домов и участков в поселке», — говорится в сообщении.

Одного из задержанных зовут Игорь. Мужчина и его родственники проживают в Таиланде более 20 лет. Недвижимость записана на компанию, в которой гражданину РФ принадлежат 49%. Оставшиеся 51% номинально оформлены на местного жителя.

Во время первого допроса Игорь признался, что лично не знаком с тайцем, владеющим контрольной долей. Следствие считает, что тот мог выступать подставным лицом. Власти Таиланда проводят общенациональную кампанию против подобных схем. Иностранцам запрещено напрямую приобретать земельные участки и расположенные на них строения, поэтому законность оформления активов теперь проверят следователи.

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Ранее Life.ru писал, что Таиланд передал российским правоохранителям двух граждан РФ, находившихся в международном розыске после уголовных преступлений. Среди предъявленных им обвинений — мошенничество в особо крупном размере и уклонение от уплаты налогов.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Полина Никифорова
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