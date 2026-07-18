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17 июля, 21:37

Генконсульство РФ подтвердило вылет задержанных туристов из Стамбула в Москву

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Российские туристы, которых задержали в Стамбуле за чтение Библии в мечети, вылетели в Москву. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на генконсульство РФ в Турции.

«Россияне Филоновы вылетели в Москву запланированным рейсом в 19.55 мск», — говорится в заявлении.

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Напомним, российских туристов задержали за чтение Библии в соборе Святой Софии. Пара Виктория и Игорь прилетела в Стамбул из Москвы 13 июля вечером. На следующий день они отправились на экскурсию к одной из главных достопримечательностей города. Во время прогулки Игорь достал Библию, которую взял с собой, и начал читать вслух. В этот момент их окружили сотрудники и вывели из здания. Позднее стало известно, что их депортируют 17 июля.

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Тимур Хингеев
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